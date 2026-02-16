Se debatirá en el Congreso si se prohíben o no los burkas en espacios públicos

El velo islámico, a debate en Cataluña: Junts se opone a su uso en las escuelas y rechaza el burka y niqab en espacios públicos

El debate sobre llevar el burka o el hiyab en España continúa pero, para entenderlo, tenemos qué saber cuál es la diferencia entre años. El primero cubre el cuerpo por completo y tan solo tiene una rejilla en los ojos y el otro es un velo para la cara que solo deja los ojos al descubierto.

Esto es lo que se debatirá mañana en el Congreso si se prohíben o no en espacios públicos, dejando fuera el hiyab, el velo que solo cubre la cabeza y los hombros. Una iniciativa de Vox que apoyará el Partido Popular y que rechaza toda la izquierda.

El debate está servido en las calles

Nos acercamos a lugares en España en los que hay más tradición musulmana. Solo en el Ejido, Almería, donde en agosto Vox firmó unos provocativos carteles, vemos a una mujer con burka. Lo habitual es encontrarlas únicamente con el hiyab, que sí permite ver el rostro y hoy no está bajo cuestión, aunque en Ripoll intentaron hace un año prohibirlo en escuelas y espacios municipales.

El debate en las calles está servido. Algunos sí defienden su uso. "El pañuelo yo lo encuentro normal y bien. Pero el otro ya es diferente", "Es una libertad de cada uno, es elección", dicen unos vecinos. Pero otros residentes se muestran en contra. "Si alguien lo lleva porque no quiere... eso es malo", "La gente tiene que adaptarse a donde vivimos", "Yo no sé esa persona quién es", aseguran otros.

El texto, que mañana se debatirá en el Congreso, defiende penas de prisión de hasta cuatro años y posible expulsión de España, además de multas de hasta 30.000 euros.