Presuntamente, acabó con su vida tras haber quedado con la víctima en una habitación del hotel

Las autoridades investigan lo ocurrido tratando de esclarecer los hechos

Compartir







SevillaUn joven de 20 años ha sido detenido tras presuntamente matar a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos, en Sevilla. Tras los hechos, fue la Policía Local la que logró detenerlo en una zona aledaña al lugar en que se contextualiza el crimen.

Según adelanta Diario de Sevilla y han confirmado fuentes de la Guardia Civil citadas por EFE, el crimen se produjo entre las 22:30 y las 23:00 horas, y fue el presunto autor el que avisó a emergencias. Minutos después, fue detenido por la Policía Local de Bormujos en una calle cercana al hotel.

PUEDE INTERESARTE Dejan una maleta con el cadáver descuartizado de Lorretta Moody en una estación de bomberos en Kansas: la mujer de 67 años estaba desaparecida

La Policía aguarda a los resultados de la autopsia del cadáver de la víctima en Bormujos

Tras los hechos, las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer el crimen. Al parecer, el agresor habría quedado con la víctima en una habitación del hotel en el que estaba alojado. Por circunstancias que ahora se tratan de determinar, le asestó varias puñaladas y después se marchó del lugar.

Una vez en la calle, y tras el crimen, alertó a Emergencias 112 Andalucía de lo que había hecho en una llamada que se produjo en torno a las 23:05 horas, como ha confirmado este servicio, indicando que movilizaron inmediatamente a distintos efectivos para desplazarse hasta la zona.

PUEDE INTERESARTE Confirman 23 años de prisión por asesinar a su pareja en la Navidad de 2022 en Soria

De ese modo, y tras dar su ubicación exacta, fue detenido minutos después por una patrulla de la Policía Local de Bormujos sin oponer resistencia.

Mientras tanto, el cadáver de la mujer, de 41 años, fue localizado en la habitación del hotel y fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal para que le realización de la autopsia.

El detenido, por su parte, se encuentra custodiado en las dependencias de la Guardia Civil en Montequinto, en Dos Hermanas.