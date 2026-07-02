El Hospital Vall d'Hebron confiesa que "protegió al bebé maltratado" y que necesitaban hacerle pruebas antes de activar el protocolo
El hospital defiende que no activó el protocolo hasta 48 horas después porque necesitaban hacerle pruebas
Los médicos que atendieron al bebé maltratado por sus padres en Barcelona declaran que nunca habían visto unas "lesiones tan graves"
El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona al que acudió el bebé presuntamente maltratado por sus padres, defiende que en ese centro “el menor estuvo protegido en todo momento” a diferencia de los hospitales Sant Joan de Déu y Sant Pau y el CAP Roger de Flor, considerando que los sanitarios no actuaron a tiempo.
El Departamento de Salut ha impuesto una multa de 6.000 euros a cada uno de los centros al no detectar el caso de maltrato a diferencia del Vall d’Hebron que sí lo hizo y que decidió activar el protocolo de violencia infantil, gracias al cual el menor sigue evolucionando favorablemente. Hace unas semanas, tanto el Hospital Sant Joan de Déu y Vall d’Hebron pidieron el archivo del expediente y confirma el medio ‘El Periódico’.
A pesar de que este último hospital no ha sido sancionado como el resto de los centros, sí que Salut decidió penalizarlo al considerar que los profesionales tardaron casi dos días en activar el protocolo y que, además, durante todo ese tiempo el bebé estuvo ingresado en una misma habitación junto a sus padres. El 16 de marzo el pequeño fue ingresado y los profesionales han explicado que si no decidieron activar el protocolo de inmediato es porque necesitaban realizarle más pruebas.
Por qué tardaron 48 horas en activar el protocolo
Pruebas que según explican los sanitarios, “salvaron” la vida del menor. Desde entonces el padre se encuentra en prisión preventiva y la madre en libertad provisional. El bebé se encuentra ya estable, con una familia de acogida y los médicos todavía le hacen pruebas y controles periódicos para comprobar que todo sigue evolucionando correctamente tras las lesiones oportuna.
“La prioridad inmediata del hospital fue estabilizar las lesiones del bebé, que se encontraba en riesgo vital, para así poder garantizar su protección mediante el ingreso hospitalario y completar en menos de 48 horas todas las exploraciones y pruebas médicas necesarias para obtener un diagnóstico objetivo que permitiera orientar tanto la asistencia sanitaria como las decisiones de los organismos competentes en materia de protección del menor”, alegan desde el hospital y recoge el mismo medio.