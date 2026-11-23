Asun Chamoso 23 NOV 2026 - 05:31h.

El estudio del Hospital del Mar ha analizado la evolución del índice de masa corporal de los participantes entre los 30 y los 90 años

Los datos muestran que las personas que hacen menos ejercicio físico ganan peso un 60% más rápido

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BarcelonaPracticar actividad física nos protege de la obesidad durante toda nuestra vida. Así lo destaca el nuevo estudio encabezado por el Hospital del Mar Research Institute (HMRIB), a partir de datos de 15.000 personas participantes en la meta-cohorte CORDELIA (Colaboración de Cohortes de Datos Reagrupados para el Estudio de Mecanismos e Incidencia a Largo Plazo de Enfermedades Crónicas), la más grande del Estado.

El trabajo que ahora se ha publicado revela que la evolución del índice de masa corporal (IMC) es mucho mejor en aquellas personas que practican ejercicio físico en su tiempo de ocio. Un efecto que se mantiene durante toda su vida. Para confirmar esta relación se han utilizado más de 120.000 mediciones del peso de los cerca de 15.000 adultos participantes en el estudio, más de la mitad mujeres, obtenidas gracias al Programa de analíticas de datos para la investigación y la innovación en salud (PADRIS). A la vez, se registró en una ocasión su nivel de actividad física, ya que se considera que es un dato que se mantiene a lo largo del tiempo. Entre los participantes, uno de cada cuatro presentaba obesidad, un 7% diabetes, un 36% hipertensión y un 42% hipercolesterolemia.

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Como apunta Javier Hernando, investigador del Grupo de investigación REGICOR del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB) y del área del CIBER en Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), "en el caso del adulto joven, el índice de masa corporal crece más lentamente gracias a la actividad física, mientras que, en la edad avanzada, el índice de masa corporal baja de forma menos brusca gracias a la misma actividad física". Así, entre los 30 y los 60 años, las personas que menos actividad física tienen ven cómo su índice de masa corporal se incrementa un 60% más rápido que en aquellas que sí que la practican. A partir de los 70 años, se acelera en ellas la pérdida de peso asociada a la edad. Además, se observa un 17% menos de riesgo de presentar obesidad a lo largo de la vida.

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Los investigadores también han analizado si las personas con una predisposición genética a una mejor forma física presentaban un patrón similar al de las personas más activas físicamente. Los resultados mostraron una evolución muy parecida del índice de masa corporal a lo largo de la vida y del riesgo de desarrollar obesidad.

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Esto lleva a Álvaro Hernáez, investigador del HMRIB y del área del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-Universitat Ramon Llull, a decir que "cuando dos aproximaciones científicas complementarias llegan a las mismas conclusiones, aumenta mucho la confianza que no se trata solo de una asociación, sino que la actividad física es una causa de una mejor evolución del peso corporal a lo largo de la vida". Los efectos son más acusados en hombres que en mujeres.