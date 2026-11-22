Sara Andrade 22 NOV 2026 - 07:00h.

¿Qué es un boina verde y cómo es su día a día? Ignacio Trillo es exmilitar de operaciones especiales del Ejército de España y explica su experiencia en la web de 'Informativos Telecinco'

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¿Qué es ser un boina verde? ¿Es tan duro como parece pertenecer a los cuerpos de élite del Estado? Ignacio Trillo, es exmilitar de operaciones especiales del Ejército de España fue un boina verde. Tras su etapa en las Fuerzas Armadas, orientó su carrera hacia el ámbito empresarial. Es fundador de' Aim Inver Financial Advisors' y compagina su actividad profesional con iniciativas de acción social y voluntariado. En su libro 'La travesía del sentido' (Ediciones B, 2026) invita al lector a asumir un papel activo en su propio cambio, aplicando las herramientas que llevaron al autor a alcanzar retos tan exigentes como formar parte de una unidad de élite de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra.

Pregunta: Aunque ya no seas un boina verde, ¿qué es lo que más echas de menos de haberlo sido? ¿Qué querías explicar en tu libro sobre esa experiencia?

Respuesta: Un boina verde, una vez se es, se es para toda la vida. Lo único que cambia es la herramienta con la que ahora uno encara las dificultades; el resto —la forma de estar, de responder y de asumir la responsabilidad— se mantiene. Lo que más echo de menos es, sin duda, la camaradería y el compañerismo reales que existen dentro de un equipo operativo. En la sociedad civil las relaciones son mucho más complejas, llenas de dobles fondos y de cálculos de interés. Allí, la confianza dejaba de ser una opción para convertirse en necesidad.

En el libro trato de explicar, sobre todo, que la mentalidad es nuestro principal aliado y nuestro mayor enemigo. Cuando hay que decidir en décimas de segundo no existe la suerte: convergen la preparación, la formación, la actitud, la decisión y la disciplina. Esa experiencia me enseñó que casi todo se puede pelear si se ha entrenado antes lo que depende de uno.

"Los instructores minan deliberadamente la capacidad psicológica de cada candidato"

P: ¿Cómo entraste a formar parte de las Operaciones Especiales del Ejército de Tierra? ¿Cómo fueron aquellos años de aprendizaje y formación para llegar hasta ahí?

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R: Quizá necesitaba reencontrarme conmigo mismo o empezar a conocerme de una forma más profunda. Para eso hay que llegar a esas barreras que antes creías límites y a momentos en los que el sufrimiento se convierte en una de las mayores lecciones. El año en que me presenté salieron tres plazas para entrar desde la calle; tuve el honor de conseguir una de ellas tras las pruebas físicas, los psicotécnicos y las entrevistas.

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Los años de aprendizaje son continuos: nunca se deja de aprender y el yo de ayer es siempre peor que el yo de mañana. Para llegar a un equipo operativo no basta con el curso de capacitación básico; te tienen que proponer para el curso avanzado y superarlo con la talla profesional que se espera. Al principio la formación es de dudas, no de certezas. Los instructores minan deliberadamente la capacidad psicológica de cada candidato porque necesitan saber hasta dónde está dispuesto a llegar. El mayor precio que se paga es que nunca vuelves a ver la sociedad —ni a ti mismo— de la misma manera.

P: Sois el cuerpo de élite del Estado, no todo el mundo puede llegar allí. ¿Qué crees que se necesita para acceder?

R: No quiero parafrasear al abuelo de Carlitos Alcaraz, pero de eso se necesita mucho. Al margen de eso, lo primero que se necesita es humildad. Entender que no somos el centro, sino herramientas al servicio de algo más grande que nosotros mismos. A partir de ahí, hace falta la convicción de que para mejorar cualquier cosa —una misión, un equipo, una sociedad— primero hay que mejorarse uno a sí mismo, con disciplina y sin atajos. No se trata de aspirar a ser el mejor. Esa es una trampa. Se trata de mejorar cada día, aunque sea un milímetro. De llegar un poco más lejos que ayer, de sostener el esfuerzo cuando nadie mira y de aceptar que el camino no tiene atajos. No importa si eres el más fuerte o el más rápido; importa si estás dispuesto a llegar hasta donde duele, a aceptar el desgaste y a seguir cuando el cuerpo y la cabeza piden parar.

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Quien llega allí es quien comprende que solo hay una forma digna de irse de este mundo: con el trabajo hecho. Habiendo puesto cada día la intensidad suficiente como para no tener que preguntarse si la guadaña llega pronto o tarde. Llega en el momento justo. Lo demás es ruido.

P: Dicen que es un oficio que está en auge ahora mismo. ¿Por qué lo crees?

R: Estoy convencido de que no es por lo económico… Creo que tenemos una crisis existencial y de valores a nivel social. Vivimos en una sociedad donde la apariencia sesgada por las redes pesa mucho más que el fondo. Hay mucha gente que busca reconocimiento y destacar, y otros que entienden que para cambiar las cosas hay que ser parte de una punta de lanza. Entrar allí acaba poniendo a cada uno en su sitio: solo consigue la boina quien fue sincero consigo mismo. Los motivos por los que se entra acaban siendo indiferentes, porque la formación transforma absolutamente todo, incluso las propias convicciones.

P: ¿Qué fue lo más duro? ¿Recuerdas algún momento en el que te sintieras vulnerable? ¡Parece que podéis con todo y que estés hechos de otra pasta!

R: Hay muchas anécdotas, tanto en zona de formación como fuera, pero lo más duro siempre es lo que se deja atrás y no puede seguirte: no solo los compañeros de profesión. Los momentos de vulnerabilidad llegan, casi siempre, en los momentos más dulces: algunos permisos, los regresos a casa, conversaciones antiguas, la familia... Todo eso te recuerda que hay que mantener bien alimentada la dualidad de la persona y del profesional. No somos de otra pasta; simplemente trabajamos para no aceptar el no por respuesta.

P: ¿Cómo es el día de un boina verde?

R: Diría que el día y la noche no se distinguen. No hay horario laboral ni pausa natural: el reloj deja de marcar el tiempo civil y empieza a medir disponibilidad, desgaste y aprendizaje. Se vive en un estado de alerta casi permanente, donde el descanso es relativo y siempre condicionado a la misión o al siguiente ciclo de instrucción. El cuerpo y la cabeza se adaptan a no depender de la luz del sol ni de las horas convencionales; se aprende a funcionar con el sueño fragmentado, con la fatiga acumulada y con la certeza de que el día menos duro siempre es el de ayer.

Es un proceso continuo de desgaste y de reconstrucción. Cada jornada —o cada noche— es una repetición deliberada de procedimientos, maniobras y escenarios hasta que lo complicado se vuelve automático. Ahí es donde entra el TOC: repetir una y otra vez la misma acción, corregir el mínimo detalle, eliminar la improvisación y dejar el menor margen posible al error. No se trata de cansancio gratuito, sino de forjar una respuesta tan interiorizada que, cuando llegue el momento real y la presión sea máxima, la mente no tenga que pensar demasiado: el cuerpo ya sabe qué hacer. Esa repetición es lo que garantiza un cupo de éxito aceptable en entornos donde un fallo puede costar caro.

Al final, el día de un boina verde no es una sucesión de tareas, sino una forma de habitar el tiempo: estar siempre listo, aprender del desgaste y aceptar que la preparación constante es la única forma de no depender de la suerte cuando de verdad importa.

P: Has trabajado en la coordinación de miles de voluntarios durante la borrasca Filomena, Ucrania y en la DANA. ¿Qué es aquello más importante que podemos hacer cuando hay un desastre natural de este calibre a 'nivel básico'?

R: Lo primero es prepararse antes. Hay que trazar un plan para cada tipo de catástrofe que incluya comunicaciones, puntos de encuentro, víveres y el resto de material. Mantener siempre el orden de PAS: proteger, avisar y socorrer. Uno debe estar preparado para ser autónomo durante las siguientes 72 horas. Eso no significa sobrevivir solo; al contrario, se debe generar comunidad por profesiones o necesidades básicas, priorizando a las personas más vulnerables y buscando utilidad a cada miembro del grupo. Una vez ocurre, nos ponemos al servicio de la propia catástrofe: no todos los trabajos son para salvar gente in situ. La logística, las comunicaciones y la gestión son tan importantes como la persona que interviene sobre el terreno.

P: ¿Qué es el PROYECTO GEVOR? ¿Para qué tipo de operaciones o ayudas lo has creado? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo?

GEVOR (Grupo Especial de Voluntarios en Operaciones de Rescate) nace de la constatación de que la sociedad civil es siempre la primera en llegar y la última en retirarse, pero a menudo carece de medios, técnicas y coordinación para actuar con eficacia y bajo riesgo. Es un proyecto de intervención civil multidisciplinar, pensado para complementar —no sustituir— a los servicios públicos y otras organizaciones.

Se apoya en tres pilares: un equipo operativo de voluntarios altamente entrenados en rescate, atención sanitaria y emergencias; una estructura de gestión de voluntarios que coordina la llegada y la asignación de tareas en las primeras horas; y un área de logística y material que garantiza suministros, autorizaciones y comunicaciones. Los objetivos son reducir el tiempo de reacción, mejorar la coordinación de recursos no públicos, formar a la sociedad civil en los cursos más básicos e impulsar la resiliencia comunitaria.

El proyecto está desarrollado a nivel de manual, porque nació como mi Trabajo de Fin de Máster en Gestión de Riesgos y Emergencias. Tendrá personalidad jurídica de fundación. El patronato y la estructura a nivel provincial están bastante trillados. En cuanto reúna los recursos suficientes para montarla y mantener a una persona a sueldo durante un año, consolidaré el proyecto. Los recursos del libro se destinan a este fin.

"España tiene un carácter solidario que conmueve. Lo he visto con mis propios ojos"

P: Una sociedad civil formada y bien coordinada puede salvar vidas y canalizar recursos con eficacia. ¿Es España una sociedad bien coordinada cuando vienen mal dadas? En determinados momentos como, por ejemplo, en tragedias recientes como los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, se ha visto el carácter solidario de los españoles…

R: España tiene un carácter solidario que conmueve. Lo he visto con mis propios ojos en Filomena, en la DANA, en Ucrania y en otros momentos duros. La gente se levanta, deja su tiempo, su sueño y hasta su calor, y convierte la alarma en cuidado real. No espera órdenes ni aplausos; simplemente aparece. Siempre hay muchos más voluntarios que organización de trabajo.

Pero esa generosidad espontánea, aunque admirable y necesaria, no siempre basta. La burocracia retrasa tanto las respuestas oficiales como las privadas, y la sociedad civil suele ser la primera en llegar… aunque a menudo sin las técnicas ni la organización que harían que su esfuerzo salvara más vidas y con menos riesgo. Nunca debemos depender exclusivamente del Estado. Cuando las cosas se ponen serias, lo que de verdad sostiene a un país es una ciudadanía preparada, autónoma y dispuesta a actuar.

Por eso GEVOR y la formación previa son esenciales: para convertir esa generosidad que ya existe en una capacidad ordenada, verificable y sostenible. Para que, cuando vuelva a hacer falta, no solo haya buena voluntad, sino también manos preparadas, criterios claros y una red que funcione de verdad.

P: ¿Para quién escribes este libro? ¿Qué te llama la atención del estoicismo?

R: Lo escribo para alguien humilde y concreto —quizá para mí mismo— que necesite ordenar ideas, nombrar temores y convertirlos en pruebas de decisión. No es un libro de autoayuda ni de promesas fáciles. Es una invitación a la reflexión crítica y a la construcción pausada de hábitos que redunden en sentido. Quien encuentra una razón para vivir contrae una obligación: la de luchar por ella cada día.

Del estoicismo me atrae que no es una etiqueta intelectual, sino un taller práctico: una caja de herramientas morales y mentales para distinguir lo que depende de mí y lo que no, convertir la buena intención en acción repetida y transformar el carácter mediante actos mínimos acumulados. Me sirve para escribir, fallar, recomponerme y, sobre todo, obligarme a hacer. La sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza dejan de ser ideales y se convierten en hábitos verificables. No promete inmunidad a la desgracia; enseña a responder con coherencia y efectividad.