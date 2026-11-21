El documental se grabó mientras la princesa realizaba el 'Desafío de las Tres Cumbres' el pasado junio

El documental combina imágenes del 'Desafío de las Tres Cumbres' con otras grabaciones de la princesa de Gales hablando con pacientes oncológicos

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Kate Middleton ha anunciado el estreno de su documental, 'Heal' (en español, 'Sanar'), para el próximo domingo 29 de noviembre de la mano de 'BBC'. La princesa de Gales hablará ahí de su cáncer, una enfermedad que le diagnosticaron en marzo de 2024.

El documental se grabó mientras la princesa realizaba el 'Desafío de las Tres Cumbres' el pasado junio. Se trata de un reto en el que se suben los tres picos más altos de Escocia, Inglaterra y Gales en 24 horas para concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital londinense donde ella misma recibió su tratamiento oncológico.

"El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo. Te cambia físicamente. Pero hay una parte mucho más profunda en todo lo que un diagnóstico de cáncer transforma en ti". Así lo dice Kate Middleton en un tráiler que se ha publicado en las redes sociales.

En la descripción del vídeo se presenta a 'Heal' como un documental "profundamente personal" en el que Kate explora "la vida más allá del diagnóstico y las muchas maneras en que las personas encuentran consuelo, fuerza y esperanza frente a una enfermedad grave".

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"Las cosas pueden renovarse y crecer", dice Middleton

El documental combina imágenes del 'Desafío de las Tres Cumbres' con otras grabaciones de la princesa de Gales hablando con pacientes oncológicos o relatando su propia experiencia con la enfermedad.

"Está claro que no estamos destinados a afrontar los desafíos de la vida solos", asegura Kate al terminar el tráiler. "Las cosas pueden renovarse y crecer. A menudo, es a través del dolor que nos damos cuenta de que hay una belleza mayor", reflexiona la princesa de Gales.

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Mientras ella dice estas palabras, se pueden ver las imágenes de cuanto Kate termina el desafío mientras su hija Charlotte corre a abrazarla. Le sigue el hijo pequeño de los príncipes de Gales, Louis. A continuación se ve a Kate abrazando a su hijo mayor, George, quien este año empezó su formación en Eton como futuro heredero del Reino Unido. Al final, la princesa de Gales se funde en un abrazo con su marido, el príncipe William.

Los fondos recaudados se destinarán a la Royal Marsden Cancer Charity

"A través de este documental, la princesa espera ayudar a otros a afrontar el diagnóstico, la recuperación y la vida después del cáncer y transformar el acceso a la atención oncológica holística que apoya el bienestar, la resiliencia y la calidad de vida durante y después del diagnóstico", explican en el vídeo publicado.

Todos los fondos recaudados con su distribución se destinarán a la Royal Marsden Cancer Charity, la organización vinculada al hospital donde Kate Middleton recibió su tratamiento oncológico. "El objetivo es ayudar a las personas que viven con cáncer y a quienes afrontan la vida después de la enfermedad", concluyen.