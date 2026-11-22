Maitena Berrueco 22 NOV 2026 - 05:30h.

Rodolfo estudió ADE e Ingeniería en Deusto y trabajó casi cinco años en la sede de Elecnor en Melbourne (Australia)

En un año, Powder bags ha vendido un millar de mochilas impermeables para deportes acuáticos y de montaña

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BilbaoA sus 28 años, Rodolfo Alday es un joven emprendedor vizcaíno que ha labrado su trayectoria profesional a base de entusiasmo, una dosis de temeridad, algo de paciencia y un mantra: “Si no lo hago ahora, que soy joven, ¿Cuándo?”. A esos ingredientes, el de Getxo (Vizcaya) ha añadido un buen puñado de viajes, que han ido casi sin quererlo, trazando su devenir profesional.

Con 21 años y mientras cursaba ADE e Ingeniería en Deusto, un mes de prácticas en la sede de la empresa vasca Elecnor en Melbourne (Australia) le abrió la puertas a regresar al finalizar sus estudios.

Tras cuatro años y medio desarrollando y promoviendo parques eólicos, Rodolfo optó por un cambio de aires, “allí aprendí mucho para luego aplicarlo a mi propio proyecto”. Arriesgó al renunciar a la estabilidad de un buen puesto en Melbourne (Australia) para apostar por crear “desde cero” su propia marca de mochilas con la que está arrasando: “En el año que llevamos vendiéndolas, desde noviembre de 2025, hemos agotado existencias tres veces”, señala.

El surf y el esquí

A Rodolfo, un viajero empedernido, han sido sus dos grandes pasiones: el surf y el esquí, las que le han motivado para dar forma a su firma ‘Powder bags’, diseñando y produciendo mochilas “para la aventura”, tanto para medios acuáticos como para deportes de montaña.

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Antes de lanzarse a su propia aventura empresarial, Rodolfo y su socio probaron durante un año a fabricar mochilas en Nepal. “Él colaboraba con un orfanato local y me propuso hacer viaje en moto por el Himalaya”, casi sin quererlo, aquello supuso el inicio de un proyecto para ofrecer una salida profesional a los chavales que una vez cumplida la mayoría de edad tenían que dejar el hospicio. “Montamos una fábrica con cuatro máquinas de coser y de allí salieron unas 200 mochilas típicas de las que usan los sherpas para acompañar a las expediciones en alta montaña”. Sin embargo, aquello no cuajó: “La exportación era complicadísima, no teníamos ni la tecnología ni la maquinaria adecuada”, recuerda. Así que pusieron fin al proyecto.

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De nuevo, un viaje sería determinante en la vida del getxotarra, o mejor dicho, tres viajes: “Me cogí tres semanas de vacaciones para visitar Vietnam, Filipinas y China”, donde algunas de las grandes marcas tenían sus centros de producción.

En China y Vietnam

Desde hace dos años, las mochilas 'Powder bags' de agua, “un híbrido entre mochila y maleta 100% impermeables”, salen de una fábrica en China en la que se cuida al máximo cada detalle, “están fabricadas con DTPU resistente y totalmente reciclable, las costuras se sellan para que sean completamente estancas y usamos cremalleras herméticas YKK Airtight™, las que se emplean en los trajes de buceo”. Por su parte, la línea de mochilas de montaña se fabrican en Vietnam.

Sus mochilas, en tonos pastel y negros, han gustado tanto, entre los amantes de los deportes extremos, que han vendido ya un millar de unidades, con precios entre los 130 y 200 euros en solo un año. Las 'Powder bags' han triunfado, sobre todo, en Europa, donde se concentra el 95 por ciento de las ventas, de ellas, solo el 6% corresponden a España, por lo que Rodolfo y su socio ya piensan en cómo llegar a sus potenciales clientes en el Estado. De momento, las mochilas se pueden adquirir en la tienda online de la marca y de forma física, las de agua en las tiendas de Styling de Artea y Campuzano (Bilbao) y las de nieve en EuroSport en la capital vizcaína

De vuelta en casa, el joven emprendedor vasco ya piensa en empezar a fabricar “maletas con ruedas, más tipo aeropuerto, pero para la aventura". Un espíritu aventurero que trasciende de sus mochilas y ha llevado a este vizcaíno a grabar, a principios de otoño, un documental en Francia con atletas. "La aventura consistía en recorrer 350 kilómetros en bicicleta desde Biarritz hasta la Duna de Pilat, pedaleando por la playa, con las tablas de surf a cuestas, surfeando y acampando por el camino", relata. El documental se estrenará el próximo 23 de diciembre en La Ola, en Getxo, "estaremos allí todos los protagonistas: Xavi Lucena, Axel Blanch y yo".