Sara Andrade 22 NOV 2026 - 07:00h.

¿Qué día sería mejor poner el árbol de Navidad según el feng shui? ¿Qué colores son los más adecuados para conseguir armonía en el hogar también en fiestas? El experto Kike Clavería da algunas pautas sobre ello

Kike Clavería, arquitecto y experto en Feng Shui: "Para que el hogar esté en equilibrio hay que aplicar tres reglas muy prácticas"

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Llega la Navidad y con ella las ganas de decorar la casa, pero ¿cómo conseguir que esa decoración no termine por generarnos más estrés y ansiedad? ¿Qué dice el feng shui sobre la decoración Navideña? Muchas personas optan por poner demasiada iluminación, colores estridentes y demasiados objetos, cuando la Navidad -o por lo menos lo que significa en origen- pide recogimiento, paz y tranquilidad. El feng shui, a pesar de ser una filosofía de vida oriental, también se puede poner en práctica durante estos días. "El feng shui no habla de la Navidad como tal, pero sí nos recuerda algo que nos viene muy bien seguir teniendo en cuenta en estas fechas y es que nuestro hogar debe ser un refugio físico y emocional que nos haga sentirnos bien. Por eso , antes de empezar a sacar el árbol de Navidad y las cajas de adornos me preguntaría cómo quiero vivir este año la Navidad en mi casa. Muchas veces decoramos por costumbre, con lo que ya tenemos y terminamos llenando todos los rincones sin pensar en cómo vamos a vivir ese espacio. Podemos crear un ambiente navideño en casa lleno de alegría y calidez dejando espacio para movernos, sentarnos cómodamente y disfrutar de estar juntos. Si para abrir una ventana tenemos que apartar medio belén entonces tenemos algo que revisar", sugiere uno de los referentes en feng shui de España, Kike Clavería al que hemos consultado para realizar este artículo.

Como bien señala este arquitecto, autor del libro 'El poder de crear tu hogar' (Aguilar, 2026), el feng shui es una filosofía de la China ancestral que tiene como objetivo ayudar a las personas a mejorar su salud y bienestar a través de su hogar. Por lo tanto, aunque la Navidad no sea una tradición ancestral en China, sí podemos tener en cuenta algunos básicos de esta disciplina para aplicarlos durante estos días. Primero de todo, muchos se preguntan cuándo es mejor poner el árbol. En este sentido, el experto nos da algunos días clave. En noviembre los días propicios más cercanos a Navidad son estos: 12, 17, 18, 19, 23 y 25. Mientras que en diciembre son los días 2, 3 y 9. "Con respecto a cuando es recomendable ponerlo, existen fechas más propicias que van cambiando cada año al igual que lo hace la energía pero que también dependen de las personas que viven en esa casa. Pero cada uno de ellos es propicio para todo el mundo excepto para algunas personas dependiendo de su fecha de nacimiento (solo el 12 de noviembre y el 2 de diciembre sí valdrían para cualquier persona)". Además, lo que seguro recomienda es que sea algo que se disfrute en familia y que, sobre todo, sea sin prisas.

Cuándo poner el árbol y en qué lugar de la casa, según en Feng Shui

El árbol de Navidad no es un objeto cualquiera. ¿Te has preguntado por qué lo ponemos cada año en Navidad? Esta tradición proviene de la Europa Central, en la que los cristianos protestantes llevaban árboles decorados a sus casas con dulces y otras decoraciones caseras. Pan de jengibre, chocolates, caramelos... Eran algunos de los productos que se colgaban de sus ramas y que luego se comían en fiestas. Los primeros registros de árboles de Navidad se tienen en la Alemania luterana del siglo XVI, después llegaría a Finlandia, Inglaterra y otros países. En la tradición cristiana, el árbol simboliza al "árbol de la vida" y su forma triangular a la Santísima Trinidad (Padre, hijo y Espíritu Santo). La colocación del árbol se suele reservar para el primer día de Adviento o incluso tan tarde como la Nochebuena, dependiendo del país, sin embargo cada vez se avanza antes.

Dicho esto, el árbol es un objeto espiritual que debería tener una relevancia especial en la decoración de Navidad. ¿Qué dice sobre ellos el feng shui? "El árbol de Navidad, por su tamaño y su forma, influye mucho en la energía del propio espacio. Generalmente suelen ser árboles altos y con forma triangular lo que se asocia en feng shui al elemento fuego. Debido a estas características habría que estudiar cada casa para recomendar una ubicación y orientación concreta. Por norma general es recomendable colocarlo en una zona de la casa con el suficiente espacio para que no interrumpa el paso, bloquee alguna puerta o impida el paso de la luz natural pero que a su vez se vea y se disfrute. El salón suele ser una buena opción porque es donde nos reunimos y compartimos más tiempo con la familia. Eso sí, elegiría siempre un tamaño adecuado para ese espacio disponible", sugiere Kike Clavería.

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"Es importante que mires el conjunto y que el árbol tenga protagonismo, pero que te siga apeteciendo sentarte a su lado y estar tranquilo"

Luces y adornos sin estrés

Las luces y colores aportan actividad al ambiente, en feng shui esta energía es la yang. Por eso encaja mejor en una zona de convivencia que en un dormitorio donde buscamos una energía yin, una energía más tranquila. Además, frente a la decoración masiva, este experto apostaría por adornos que no sobrecarguen los espacios. "Yo elegiría pocos colores que combinen entre sí y luces cálidas, preferiblemente fijas. Puedes incorporar adornos que tengan un significado especial para ti como, por ejemplo, un adorno que hicieron tus hijos. Esto puede ayudarte a sentir ese hogar mucho más agradable que una decoración comprada solo porque está de moda. Es importante que mires el conjunto y que el árbol tenga protagonismo, pero que te siga apeteciendo sentarte a su lado y estar tranquilo. No pretendas tener un árbol perfecto sino uno que realmente disfrutes".

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Sobre el resto de decoraciones para el hogar, asegura que se puede ir decorando la casa poco a poco, pero que si te hace mucha ilusión, debes apostar por los adornos que quieras. ¿Cómo encontrar, por lo tanto, ese equilibrio para que la Navidad no nos estrese tanto también en nuestro hogar? "Empezaría por quitarnos la obligación de tener una Navidad perfecta. A veces queremos que la casa esté como en las revistas de decoración, preparar todas las comidas y llegar a todo, y acabamos agotados antes de sentarnos a disfrutar de esta época tan especial. En lo práctico, y para que la Navidad no nos estrese, podemos realizar un gesto muy sencillo. Antes de añadir cualquier decoración navideña guarda parte de la decoración habitual. De esta forma das espacio a lo nuevo sin añadirlo a lo que ya tienes. Además, reservaría espacios y momentos de calma. Podemos mantener nuestro dormitorio al margen del despliegue navideño, y por la noche bajar la intensidad de la iluminación", recomienda.

En feng shui se busca continuamente el equilibrio energético y, por tanto, entre la actividad y el descanso. Se puede disfrutar de una casa llena de vida y seguir teniendo un lugar donde parar y alimentar nuestra paz mental.

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Qué dice el feng shui del color rojo

El color rojo es el color de la Navidad, lo asociamos a muchas cosas, sobre todo a Papá Noel, pero también tiene mucho simbolismo en el cristianismo. En feng shui el rojo se asocia al "elemento Fuego" al igual que la forma del árbol, y representa una energía activa, intensa y expansiva. "Es muy habitual utilizarlo en estas fechas de celebración y alegría, pero conviene observar cuánto rojo utilizamos y con qué lo acompañamos". La razón es que este color puede saturarnos en exceso y quizá lo que más conviene en estos días es bajar la intensidad y conservar la energía. Por ello, el color rojo es mejor reservarlo para pequeños adornos, como unos lazos rojos, por ejemplo. "Si ya tenemos muchas luces, brillos y colores intensos, yo reduciría su presencia para que el conjunto resulte más acogedor".

En ese sentido, los mejores colores para una Navidad más sosegada serían colores neutros como una base de blanco roto, beige o tonos tierra suaves, combinada con el verde del árbol y pequeños detalles rojos o dorados. "Es una forma de trasladar al ambiente navideño esa búsqueda de equilibrio que recomienda el Feng Shui, no una fórmula obligatoria para todas las casas. También tendría muy en cuenta la iluminación ya que una misma decoración cambia muchísimo con una luz cálida y suave. Al final, la mejor combinación es la que te permite entrar en tu casa y sentir que te acompaña en los días más entrañables del año", añade Kike a la web de Informativos Telecinco.