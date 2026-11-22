Candela Hornero Madrid, 22 NOV 2026 - 08:00h.

La cantante mantiene un vínculo especial con la localidad madrileña en la que creció y donde todavía conserva parte de sus raíces familiares

El refugio de David de Gea: un municipio en la comarca de La Sagra, muy cerca de Madrid, lleno de referencias literarias

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Los rumores de ruptura entre Edurne y David de Gea han vuelto a situar a la pareja en el foco mediático. Después de más de quince años juntos, una hija en común, Yanay, y una boda celebrada en Menorca en 2023, diferentes informaciones apuntan a que su relación podría haber llegado a su fin. Según ha trascendido, la distancia habría sido uno de los motivos de este posible desenlace, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la noticia.

El futbolista, que desde agosto de 2024 juega en la Fiorentina italiana, reside en Florencia, mientras que Edurne mantiene sus compromisos profesionales en España. Una situación que habría complicado la convivencia de la pareja, que durante los últimos años ha tenido que organizar su vida entre ambos países.

Pero, más allá de su relación con el guardameta, hay un lugar al que la cantante sigue especialmente vinculada: Collado Villalba. Situado en la sierra de Guadarrama, este municipio de la Comunidad de Madrid es el lugar donde creció y donde todavía conserva a buena parte de sus seres queridos. Un rincón que ha recordado en diferentes entrevistas y del que siempre ha hablado con especial cariño.

"Mi pueblo es lo primero. Yo soy de Villalba de toda la vida, es donde me he criado y donde tengo a mi gente", aseguraba la artista hace unos años en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas'. Además, aquí se compró su primera casa, un chalet.

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Así es Collado Villalba, el municipio donde creció Edurne

A unos 40 kilómetros de Madrid, Collado Villalba es uno de los municipios más poblados del noroeste de la región. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2025, cuenta con cerca de 68.000 habitantes. Su ubicación, a los pies de la sierra de Guadarrama, combina el carácter de una localidad residencial con la cercanía de distintos espacios naturales.

El municipio se encuentra en un valle atravesado por el río Guadarrama y cuenta con un paisaje en el que se alternan zonas urbanas, llanuras y elevaciones montañosas. Su entorno permite disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital, una combinación que ha acompañado el crecimiento de la localidad durante las últimas décadas.

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Sin embargo, Collado Villalba también conserva rincones que recuerdan su pasado y su origen como núcleo rural. Uno de ellos es la iglesia de Nuestra Señora del Enebral, situada en el casco antiguo. Se trata de un templo de los siglos XVI y XVII, construido en buena parte con piedra de granito y caracterizado por su torre y su única nave. En su interior alberga una imagen de la Virgen del Enebral, que sostiene una rama de enebro, además de una pila bautismal de piedra del siglo XVII.

Muy cerca se encuentra la fuente de El Caño Viejo, considerada una de las construcciones históricas más representativas del municipio. Su estructura actual de granito data del siglo XVI, en época de Felipe II, y constituye uno de los vestigios del antiguo sistema de fuentes que abastecía a la localidad. Junto a ella destaca un chopo que fue incorporado al Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid en 2004.

Otro de los elementos más curiosos del patrimonio local es la conocida como piedra del Concejo, situada en la plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento. Esta formación de granito, trabajada en forma de cinco gradas o asientos, tiene un origen medieval. Según la tradición histórica, sobre ella se trataban cuestiones relacionadas con la normativa local, las propiedades y los límites de los terrenos.

De trabajar como cajera a triunfar en 'Operación Triunfo'

Aunque hoy es una de las artistas más conocidas de nuestro país, la vida de Edurne antes de alcanzar la popularidad estaba muy ligada a Collado Villalba. La cantante creció en esta localidad madrileña y, antes de que su paso por 'Operación Triunfo' cambiase su trayectoria, llegó a trabajar como cajera de supermercado.

Su participación en la cuarta edición del concurso musical, en 2005, supuso el gran impulso de su carrera. Desde entonces ha publicado varios discos, ha representado a España en Eurovisión en 2015 con la canción 'Amanecer' y ha desarrollado también una trayectoria televisiva como presentadora y colaboradora.

Con el paso de los años, la artista ha ido construyendo una vida alejada de aquel municipio en el que dio sus primeros pasos, pero sin perder el vínculo con sus raíces. De hecho, en una de sus primeras entrevistas ya hablaba de cómo aprovechaba sus momentos libres para subir a la sierra y visitar la casa de sus padres.