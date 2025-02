Momentos antes, Calleja, hacía la maleta y terminaba los preparativos para arrancar una aventura espacial de la que afirma que "Ahora sí que esto no hay que lo pare". Emocionado mira al pasado y se pregunta en voz alta "¿Cuánto he soñado yo con este momento? Porque eran sueños, sueños de crío. Y que se vaya a hacer realidad. Que tenga la fortuna de estar en esa nave. No sé, me parece mentira. ¿Cómo he podido llegar aquí?"