Emoción e intriga ante el inminente viaje al espacio de nuestro compañero Jesús Calleja. Una aventura a bordo de la nave 'Blue Shepard', de la empresa Blue Origin, que le permitirá ampliar los horizontes de sus destinos en su famoso 'Planeta Calleja'.

Van a ser tres minutos en completa ingravidez que podremos disfrutar a través de un documental en tres episodios en el que el aventurero describirá su experiencia, al tiempo que ayudará a la ciencia a descubrir los límites del cuerpo humano en personas que no son astronautas profesionales.

Ángeles Blanco e Isabel Jiménez entrevistan a Jesús Calleja

Para saber más de esta extraordinaria iniciativa, Jesús Calleja ha estado este miércoles en el plató de Informativos Telecinco junto a Ángeles Blanco e Isabel Jiménez quienes han queridos conocer todos los secretos de esta inédita aventura espacial.

Pregunta Isabel: ¿Cómo haces para estar tan tranquilo a escasa horas de tu viaje al espacio?

Respuesta Jesús Calleja: Los que nos dedicamos a este trabajo, que es, al fin y al cabo trabajo, tienes esa emoción que es contenida y lo único que quieres es que llegue el momento. Yo lo vivo mucho antes, durante y después, pero desde tal envergadura que tienes que tener muy claro que aquí el miedo no cabe, porque si tienes miedo no puedes subirte en una nave espacial.

Pregunta Ángeles: Este va a ser un superviaje de aventura, un viaje emocionante, pero también cabe destacar que tiene su interés científico importante.

Respuesta Jesús: Nosotros en realidad somo como unos pioneros que vamos de avanzadilla. Vamos llenos de sensores que nos ponen para saber cómo se comporta el cuerpo a esas presiones que sufrimos, los G's que vamos a sentir, qué nos ocurre, porque como dentro de muy poco, pero cuando hablo muy poco, hablo de pocos años, tendrán que ir al espacio ingenieros o científicos hacen falta naves que tengan la capacidad de que con tan solo tres o cuatro días de entrenamiento puedas irte al al espacio.

La tecnología está avanzando tanto que se están dando los pasos para que esto suceda así, se democratice de una forma muy rápida la carrera espacial. Y somos como un poco eso, los que vamos delante probando cómo va funcionando todo y eso también es muy bonito para nosotros, porque aportamos a la ciencia.

Pregunta Isabel Jiménez: Jesús, yo sufrí muchísimo el otro día con tu madre. Sé que no te va a ver, ¿te ha llamado hoy por si te arrepientes?

Respuesta Jesús: Como bien sabes, estamos rodando unos episodios que, por cierto, empiezan hoy a las 22.50 en Cuatro, y vamos a más, algo que, obviamente, mi madre ve que no puede frenarlo, pero al final ella acaba comprendiéndolo y aunque le duele, sabe que tiene que darte ánimos.

Isabel a Calleja: ¿Pero tu madre no está acostumbrada ya a tanta aventura?

Se ha encasquillado con esto del espacio. Ella tiene mucha fe en que yo controlo las situaciones complejas porque estoy acostumbrado a hacerlo. Pero claro que estás dentro de una máquina que va más rápido que la velocidad de una bala, que subes a 107 km, por encima de la línea de Kármán, en el espacio, que luego hay una reentrada donde hay fuerzas tan bestias que yo llegaré a pesar 350 kilos en alguna fase del vuelo. Luego que se tienen que abrir unos paracaídas, que tienes que atravesar en un lugar de Texas. Ella lo está viendo y no le está haciendo nada de gracia.

Complicidad con Isabel y Ángeles

La entrevista entre en un momento de gran complicidad entre las presentadoras el Calleja porque Ángeles se ofrece para tranquilizar los nervios de la madre de Calleja, momento en el que el aventurero se dirige directamente a ellas para arrancarles una confesión sobre si se sumarían a esta aventura: "¿decidme la verdad, ¿subiríais?".

Y ambas no han dudado ni un segundo en responderle: "Sí", añadiendo que "¿dónde hay que firmar?".

En este punto Calleja se sincera con las presentadoras y les confiesa que "es tan fascinante lo que me está pasando, que te lo voy a decir una frase que lo define todo y es que tengo la sensación de que me he colado una fiesta. Porque, ¡cómo puedo ir al espacio!, ¡cómo me ha tocado a mí esa posibilidad!. Nos lo hemos currado mucho. Y esta casa Mediaset ha sido la clave para hacerlo.

Pregunta Ángeles: Tú tienes una vida dedicada permanentemente a la aventura, de lo más profundo a lo más alto, pero claro, esto ya son palabras mayores. Es el espacio

Respuesta Jesús: Mira, tal como lo estás contando, yo lo reflexiono. Al principio cuando me lo dijeron es todo, ¡buah, venga, vamos! Pero claro, ahora que hay ya una cuenta regresiva de cuando nos van a lanzar, empiezas a pensar, somos 7.000 millones de personas en el planeta Tierra, y me ha tocado ir al espacio y ser el primero que va a hacer televisión, y lo hacemos desde esta casa, a mí me parece que es abrumador. Y además vosotros lo vais a contar.

Lo que va a ocurrir esta noche en Informativos, yo animo a todo el mundo en esta casa a que no se lo pierda, porque va a ser la realidad aumentada de esta noche, que creo que es la primera vez que se va a hacer, si no me equivoco, y es tan fascinante que vais a entender las fases del vuelo, cómo se va dentro de la cápsula, se separan.

Yo animo a los espectadores que lo vean. Dos cosas: Informativos Telecinco, no se lo pierdan hoy a las nueve. Y luego que me cambien a Cuatro porque vais a ver el primer episodio de Calleja en el Espacio.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.