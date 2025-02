La progenitora del presentador de ‘Planeta Calleja’ se mostraba muy preocupada con Ana Rosa Quintana en su programa. "Pensé que era una broma, pero ahora ya me lo creo y él sabe que no quiero... no me queda más remedio que aceptarlo con buena cara, pero por dentro no es así. No me acostumbro a sufrir más y menos a mis años", le contaba a la Reina de las Mañanas que le respondió que, como madre, se solidarizaba con ella.