"Ahora ya estoy más tranquila, ya me puedo reír. Estoy genial, con una euforia y con muchas ganas de ver a mi hijo. Para mí hoy es vivir", ha confesado Calleja a Informativos Telecinco en directo.

"Según vi a Jesús salir lloré e hice los mismos gestos que él. Es igual que yo", cuenta. Tal ha sido la preocupación por el aventurero que la madre reconoce que "no voy a estar nunca en mucho tiempo tan preocupada como he estado hasta ahora porque lo he pasado muy mal".