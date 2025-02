"Si hiciéramos una encuesta, Jesús Calleja saldría el ganador del hombre más feliz del mundo, sin género de duda", afirmaba la presentadora, añadiendo que esto para él es "insuperable". Pero ¿Cómo está él? Mercedes respondía con una exclamación: "¡Bueno! Cero problemas, solamente le vi llorar un momento abrazando a su hijo porque es normal, es la emoción absoluta, pero el resto tan fresco como una lechuga, como si no pasara nada, deseando que llegue el momento y que le pasen todas las cosas que le han contado los astronautas".

Mercedes se acordaba de la madre de Jesús, quien no quería que este día "llegara": "La comprendo porque, aunque todo esté perfectamente medido y organizado, hasta que no vuelva a tenerlo en sus brazos no dejará de sentir miedo. Cualquier cosa puede pasar".