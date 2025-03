Estos son los motivos por los que debes reiniciar tu móvil cada cierto tiempo

Una vez por semana conviene apagar el móvil y dejarlo una media hora apagado

Muchas funciones en el dispositivo no desaparecen o se activan hasta que se reinicia

Los pasos para convertir un smartphone en un móvil analógico para evitar adicciones y liberar a los niños

Cada vez pasamos más tiempo con el móvil en la mano porque cada vez lo usamos para más cosas, no solo para comunicarnos con otras personas, también para llenar nuestro tiempo libre gracias a juegos y aplicaciones, para mantenernos informados, para pagar nuestras cuentas. El móvil se ha convertido en una herramienta sin la que ya no podemos vivir, pero eso no quiere decir que sepamos cuidarla como merece.

No solo se trata de mantenerlo limpio o aprender a cargarlo para que la batería dure más tiempo, también hay otras cosas que no siempre somos conscientes de que nos conviene hacer para que el dispositivo esté en las mejores condiciones, consejos que puede que hayamos escuchado alguna vez, pero a los que no les hemos dado la importancia que tenían.

Este puede el motivo por el que la mayoría de las personas no reinician su móvil cada cierto tiempo, algo que tiene grandes beneficios para el teléfono.

Por qué debes reiniciar tu móvil cada cierto tiempo

Es una buena idea reiniciar el dispositivo una vez por semana, más o menos, apagarlo por completo y esperar unos minutos antes de volver a iniciarlo para seguir usándolo. No es tanto un truco para despegarnos del teléfono un ratito, como podrían pensar los más desconfiados, como una forma de que el dispositivo esté en las mejores condiciones.

Reiniciar el móvil cada cierto tiempo es una forma de evitar el sobrecalentamiento que afecta a algunos dispositivos, también puede resolver algunos fallos a la hora de abrir o cerrar aplicaciones, corrigiendo algunos fallos puntuales que puedan existir en las apps. Mejora la conectividad y resetea la memoria interna, lo que hará que el dispositivo sea más rápido una vez que lo volvemos a encender.

Mientras estamos usando las distintas aplicaciones que tenemos en el dispositivo, este está realizando varias acciones en segundo plano, procesos que se pueden atascar y ralentizar el móvil y un reseteo podría evitar esto. Además, podría considerarse una manera de mejorar la seguridad del dispositivo, porque muchas actualizaciones de software incluyen parches que se actualizan al reiniciar el dispositivo, protegiéndolo así frente a ataques y malware.

Este reinicio es también ideal para eliminar archivos temporales y cerrar aplicaciones que se encuentran en ejecución continua, que podrían llegar a causar errores en el sistema. Se cierran también procesos en segundo plano que pueden estar ralentizando el dispositivo y reduciendo la vida útil de la batería.