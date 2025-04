Para detectar cualquier actividad extraña, es fundamental supervisar que no lleguen cargos que no hemos efectuado realmente, así como es crucial aplicar todas las medidas de prevención posibles para reducir el riesgo de unos fraudes que, además, casi siempre quedan impunes.

“Estando de vacaciones, habían duplicado mi tarjeta . Esa tarjeta estaba duplicada en Melbourne y yo estaba en Asturias”, cuenta ante nuestras cámaras una víctima de esta forma de ciberdelincuencia, poniendo el foco en una cuestión que no deja de generar preocupación.

“Cuando ibas a un hotel, el recepcionista te decía: ‘Déjame la tarjeta, que yo lo guardo’. Eso no hay que hacerlo nunca. Tenemos que hacer un pago único y que se devuelva la tarjeta”, advierte ante nuestras cámaras Diego Zapatero, de Asoban Abogados.

Si no se usan las tarjetas, recomiendan apagarlas para impedir nuevos cargos . Muchos de ellos, fraudulentos, se producen durante la noche para evitar que la víctima se dé cuenta.

“Yo estaba a las tres de la mañana o así… Estaba pagando y, de repente, me encontré con que había un cargo en mi tarjeta que yo no había realizado. En ese momento bloqueé la tarjeta”, relata una joven que se salvó de un ciberdelito aún mayor porque estaba de fiesta y vio el movimiento.

Datos robados de tarjetas nos los encontramos en la ‘ Dark web ’, aquella a la que no se accede desde un buscador convencional.

“En el despacho hemos recibido 2.000 clientes que han sufrido estafas con medios de pago. De todos esos 2.000 clientes, tan solo dos clientes pudieron recobrar las cantidades en el procedimiento penal”, cuenta Diego Zapatero. Es decir, solo el 0,1% se resolvió. Por eso, si no queremos estar en el 99,9% restante donde no se pudo… ‘si no usa la tarjeta, apáguela’.