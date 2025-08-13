La lluvia de Perseidas ilumina el cielo: así ha sido la noche más mágica del verano

Las Perseidas han alcanzado su máxima actividad esta noche, ofreciendo un espectáculo de estrellas fugaces

Los expertos señalan que no ha sido un año especialmente favorable, debido al brillo de la Luna

Esta noche, el cielo del hemisferio norte se ha vestido de gala con el punto álgido de las Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año. Así lo informa en video Sergi Pau.

Miles de personas han alzado la vista para contemplar cómo decenas de meteoros cruzaban el firmamento, dibujando destellos fugaces que desaparecen en cuestión de segundos.

Cada agosto, las Perseidas —también conocidas como lágrimas de San Lorenzo— nos recuerdan que incluso el cielo sabe llorar. Son pequeños fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle que, tras viajar miles de años por el espacio, se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre, convirtiéndose en trazos de luz que parecen promesas fugaces.

En España, el mejor momento para disfrutarlas este año ha sido anoche entre las 22:00 y las 23:00 horas de esta pasada noche, según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sin embargo, los expertos señalan que no ha sido un año especialmente favorable para la observación, ya que el brillo de la Luna, en su fase de cuarto menguante, ha reducido la visibilidad de los meteoros.

Aunque la noche de mayor actividad ha sido la del 12 al 13 de agosto, el fenómeno se extiende desde el 17 de julio hasta el 23 de agosto. Esto significa que aún será posible ver algunas estrellas fugaces en los próximos días, aunque en menor número e intensidad.

Las Perseidas, como cada verano, han vuelto a recordarnos que formamos parte de un universo inmenso, y que a veces basta con mirar hacia arriba para sentirlo.