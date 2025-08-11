Un misterioso destello ha generado aún más confusión y asombro en las redes sociales

El fenómeno ha coincidido con las noches más activas de las Perseidas

Un misterioso destello iluminaba el cielo del sureste peninsular esta noche, sorprendiendo a miles de personas desde Murcia y Torrevieja hasta Cádiz.

Aunque muchos lo confundieron con un meteorito, se trata de basura espacial. El fenómeno ha coincidido con las noches más activas de las Perseidas, lo que ha generado aún más confusión y asombro en las redes sociales.

La lluvia de estrellas fugaces más mágica del año se acerca: el mejor día para observar como el cielo “gotea” fugaces Perseidas será la noche del 12 al 13 de agosto, aunque la Luna en fase de cuarto menguante dificultará su observación.

Las lluvia de Perseidas, también conocidas en España como ‘Lágrimas de San Lorenzo’ por la forma en que caen del cielo y por tener lugar en fechas cercanas a la celebración de este santo (10 de agosto), son una lluvia de meteoros que cada verano cae sobre el Hemisferio Norte.

Las Perseidas son restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años. Al acercarse a nuestra estrella, este cometa libera polvo y partículas sólidas que quedan esparcidas en el espacio formando una cola que la Tierra --y también la Luna-- atraviesa cada año entre mediados de julio y finales de agosto.

Estos pequeños fragmentos, llamados meteoroides, entran a gran velocidad en la atmósfera terrestre -más de 210.000 kilómetros por hora- y, al rozar el aire, se calientan hasta alcanzar unos 5.000 grados centígrados, desintegrándose en un destello brillante conocido como meteoro o estrella fugaz. En ocasiones, partículas mayores generan bólidos, destellos mucho más intensos y espectaculares.

En esta ocasión, la Luna estará en fase de cuarto menguante, apareciendo en el cielo alrededor de la medianoche con un brillo considerable que dificultará la observación de las estrellas fugaces más débiles. En condiciones ideales sin interferencias lumínicas, podrían observarse hasta 100 Perseidas por hora, pero lo más probable es que sean unas 50 las visibles.