24 SEP 2025

Investigadores del Instituto Volcanológico de Canarias consigue reproducir la primera imagen detallada del interior del volcán de La Palma

Cuatro años de la erupción del volcán en La Palma: la lava desplazó a 7.000 personas y arrasó más de 1.600 viviendas

Numerosas investigaciones siguen tratando de averiguar el funcionamiento del volcán Cumbre Vieja, el cual entró en erupción en la isla de La Palma después de estar inactivo durante 50 años. Miles de residentes fueron evacuados en una pesadilla que duró 85 años y que cuatro años después los efectos de la destrucción total siguen muy presentes en sus vidas.

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) colaborando con otras universidades e instituciones nacionales e internacionales han logrado reproducir la primera imagen del interior del volcán justo después de la erupción. El trabajo, liderado por Sergio Gammaldi, investigador de INGV, explica que “fue una de las erupciones más intensas de los últimos siglos, con un enorme impacto en la isla y en su población que también ofreció una oportunidad científica única: observar el nacimiento, la evolución y la extinción del volcán”.

Cada erupción forma un nuevo cono

Después de examinar y analizar muestras recogidas desde la erupción, han conseguido estudiar la estructura del “volcán monogenético inmediatamente después de su formación, cuando su interior conserva aún temperaturas extremas”. “La Palma, como muchas otras zonas volcánicas del planeta, se caracteriza por un vulcanismo monogenético. En este tipo de vulcanismo, cada erupción da lugar a un nuevo cono”.

Diferentes capas en el interior

Gracias a múltiples maquinarias y al uso de la inteligencia artificial que permitió descifrar y analizar miles de datos recogidos del cono volcánico, los profesionales se dieron cuenta de que había ciertas diferencias en relación con la profundidad: En las zonas superficiales, la relación es baja, lo que revela rocas porosas saturadas de gas o vapor. En cambio, a mayor profundidad, el valor aumenta, señalando la existencia de fluidos en estado líquido”.

Un descubrimiento fundamental para futuras erupciones

Todos estos nuevos descubrimientos sobre el interior del volcán permitieron crear una imagen lo más acertada posible hasta ahora. “Se trata de la primera imagen tan detallada del interior de un volcán monogenético recién formado. Los hallazgos muestran cómo se desarrolla rápidamente el sistema hidrotermal de un joven edificio volcánico y aportan información crucial para la predicción y el monitoreo de erupciones futuras”.