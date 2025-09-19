El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recuerda los 200 millones de euros que el Estado le debe a la isla

Cuatro años después, los afectados por el volcán de La Palma denuncian abandono en la reconstrucción

La PalmaCuando se cumplen cuatro años de la erupción del volcán en la isla de La Palma, centenares de familias siguen residiendo en los contenedores que habilitó el Gobierno grancanario para quienes lo perdieron absolutamente todo. Informan en el vídeo Silvia Asiain y Romen García.

El volcán Tajogaite dejó a muchísimas personas sin un techo en el que cobijarse. Conocemos el caso de una mujer cuya casa fue devorada por la lava, al igual que las de sus cinco hijos. Mientras tanto, un hombre, sin perder la sonrisa, asegura que "uno se adapta a vivir en cualquier sitio".

Los habitantes siguen esperando que llegan las ayudas. "Hemos comenzado a ver una pequeña luz después de que han empezado a pagar", dicen. Sin embargo, con ese dinero no pueden acceder a una vivienda "ni parecida" a la que tenían, señala una vecina. De las casas de madera instaladas en El Paso tan sólo se han marchado dos familias.

Para los habitantes de la costera localidad de Puerto Naos, este año ha sido el de regresar a una rutina que echaban de menos. Los niveles de dióxido de carbono lo convirtieron en un pueblo fantasma que, gracias a los medidores, ha recuperado la normalidad.

El terreno arrasado por el volcán vuelve a ser motor para la isla y, el pasado mes de enero, recogieron la primera cosecha de los plataneros sembrados tras la erupción. Aquel 19 de septiembre, la vida se detuvo en La Palma. En el recuerdo quedan decenas de fotogramas y la esperanza de que algo así no se repita.

Clavijo critica el "discurso triunfalista" de Torres

El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, ha criticado el "discurso triunfalista" del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la situación de la isla de La Palma cuando se cumple el cuarto aniversario del inicio de la erupción.

Así lo ha apuntado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Lanzarote, donde hizo especial hincapié en que hay que "huir" de este tipo de valoraciones por parte de los políticos.

"Hay que huir de esos discursos triunfalistas que algunos como el ministro Torres ha lanzado, diciendo que La Palma está mejor que antes que la erupción. Es absolutamente falso, sólo hay que visitar la isla para ver la situación en la que muchas de las familias todavía están viviendo", ha manifestado.

Clavijo comentó que la economía de La Palma no acaba de despegar y de recuperar los indicadores previos a la erupción, subrayando los 200 millones de euros que el Estado le debe a la isla y solicitando que el descuento del 60% del IRPF se desbloquee para poder acabar de indemnizar y de devolver lo que el volcán le quitó a muchas de las familias.