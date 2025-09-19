La plataforma ciudadana critica la falta de planificación, liderazgo y participación en el proceso de recuperación

Reclaman transparencia y soluciones urgentes para quienes aún viven en alojamientos provisionales o esperan compensaciones

La Iniciativa Ciudadana Afectados Volcán de La Palma ha denunciado este viernes, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la erupción del volcán Tajogaite, el “abandono” de la reconstrucción y la exclusión de los vecinos en las decisiones clave.

“El verdadero problema no es la ley, sino la gestión política: la falta de planificación, de equipos y de liderazgo. Esta conclusión no es solo un juicio ciudadano, es la evidencia que se desprende del día a día de quienes seguimos esperando una respuesta a nuestras vidas rotas”, señala la plataforma en un comunicado.

Miles de familias siguen sin soluciones

Cuatro años después de que la lava devastara el Valle de Aridane, “todavía miles de familias malviven en alojamientos provisionales, ancianos de 90 años sobreviven en contenedores indignos, pequeños empresarios siguen esperando una respuesta que nunca llega, agricultores continúan sin recibir compensaciones por las fincas que la lava sepultó, ganaderos reclaman sin éxito sus pérdidas, y vecinos son expropiados sin que la administración siquiera les notifique oficialmente sus derechos ni el procedimiento”.

En su opinión, lo ocurrido es “la radiografía de un abandono que se prolonga demasiado”.

Críticas a la gestión del Cabildo

Los afectados cuestionan especialmente al Cabildo por no disponer de un plan de reconstrucción que permita “gestionar de antemano” las obras y contratos necesarios para restituir el Valle y proyectar su futuro.

Además, reprochan que la institución ignore herramientas como la tramitación urgente, los acuerdos marco o la contratación de medios propios como TRAGSA y TRAGSATEC, capaces de ejecutar trabajos esenciales de inmediato. También lamentan que “ni siquiera ha contemplado el presidente, Sergio Rodríguez, modificar los estatutos de Sodepal para convertirla en el brazo ejecutor de la reconstrucción, y por supuesto ha renunciado a la creación de un consorcio que coordine y ejecute la reconstrucción”.

Falta de transparencia y planes obsoletos

La plataforma asegura que “la información circula por rumores, sin transparencia ni consulta”, lo que interpreta como un intento de “evitar testigos incómodos y la rendición de cuentas”. Señalan que el Peinpal no ha incorporado las actualizaciones del Plateca, que el Plan de Actuación ante Riesgo Volcánico de La Palma está “literalmente secuestrado y oculto”, y que el Pevolca, aprobado en 2018, “conserva errores en el semáforo volcánico que ya causaron confusión en plena emergencia”.

Mientras Tenerife prepara un simulacro de riesgo volcánico en Garachico, en La Palma “no hay ningún simulacro, ni plan de difusión, ni sensibilización ante el riesgo volcánico, ni un calendario de formación ni protocolos de protección civil claros, o los que hay, se secuestran a los ciudadanos”.

Llamamiento a la acción

“Recalcamos que hacen falta gestores valientes, equipos técnicos, participación y transparencia real, la ley no frena la reconstrucción, lo que la frena la reconstrucción es la falta de ideas y de gestión del Cabildo”, concluye el colectivo, que pide acelerar los trabajos para que la isla pueda dejar atrás la improvisación y encarar por fin una recuperación sólida y justa.