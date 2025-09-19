El turismo se va recuperando pero los hoteleros demandan un plan estratégico que aumente el atractivo del volcán Tajogaite

Centenares de familias de La Palma, afectadas por el volcán, siguen en contenedores: "Uno se adapta a vivir en cualquier sitio"

Compartir







La PalmaEste viernes, 19 de septiembre, se cumplen cuatro años de la erupción del volcán en La Palma, del que toda España estuvo muy pendiente durante casi tres meses. En concreto, permaneció activo 85 días, dejando 7.000 personas desplazadas. Además, arrasó más de 1.600 viviendas y 1.200 hectáreas. Informa en el vídeo Romen García.

La nueva normalidad viene protagonizada por los medidores de gases puesto que, gracias a ellos, se va consolidando el incremento del número de turistas que llegan a la isla después de la erupción.

Los vecinos ya se han acostumbrado pero son ellos, los habitantes de las localidades más damnificadas por el volcán, quienes hoy en día permanecen en la lucha. Centenares de familias siguen viviendo en casa modulares y algunos denuncian no haber recibido aún las ayudas prometidas.

La Palma recobra cierto pulso turístico tras cuatro años

Todavía en plena pandemia del covid, la emisión de gases y ceniza volcánica, que obligaba a cancelar y retrasar vuelos de forma continua, afectó de lleno al subsector turístico, con la franja oeste de la isla cerrada y con cientos de viviendas de alquiler vacacional enterradas bajo la lava.

PUEDE INTERESARTE El primer quinto premio de la Lotería de Navidad cae en Tazacorte, una de las zonas afectadas por el volcán de La Palma

"Estamos llegando a la situación prevolcán pero los problemas de fondo siguen estando ahí", resume Óscar León, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) en la isla, quien denuncia que, en muchas ocasiones, los problemas sociales derivados de la falta de vivienda para los afectados y la gestión de los gases volcánicos perjudican a la imagen del destino.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los datos avalan la recuperación del destino -ya con el hotel Meliá de Puerto Naos a pleno rendimiento- pues en los últimos tres años, a cierre de julio, las pernoctaciones en la isla han crecido un 39,4%; los viajeros, un 23,7%; las tarifas, casi un 15%; y el ingreso por habitación, un 24,8%.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, no es suficiente porque "no ha cambiado nada" y ni el covid ni el volcán "han servido para darle un cambio de rumbo" a La Palma, expone Carlos García, vicepresidente y delegado de Ashotel, quien lamenta que aún no se haya encontrado la fórmula de sacarle más rentabilidad al Tajogaite.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Es un producto digamos paisajístico pero no un producto que de momento se esté explotando turísticamente por parte de la Administración. Yo siempre pregunto que cuándo vamos a hacer el Timanfaya de La Palma y de momento se han dado pocos pasos en ese sentido", indica.

En esa línea, García echa en falta un "plan estratégico" que oriente como explotar el volcán "copiando casos de éxito" como el de Lanzarote, que está "lleno de turistas". "De momento estamos muy parados en eso", agrega.

La consejera de Turismo del Cabildo, Raquel Rebollo, es más optimista y pide un poco más de tiempo para exprimir todo el potencial del Tajogaite, pues durante el primer año y medio, por las altas temperaturas y la emisión de gases "no se ha podido acceder y crear producto".

"Es una excursión que deja sin palabras a las personas que lo visitan y es muy recomendable y bueno, hace falta más señalética, servicios asociados a esa ruta, es decir, seguimos trabajando y profesionalizando pero no debemos olvidar que es un recurso relativamente nuevo para la isla de La Palma", concluye.