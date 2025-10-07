Un asteroide casi impacta en la Tierra: los astrónomos no pudieron detectarlo

Alberto Rosa 07 OCT 2025 - 20:53h.

Los astrónomos no detectaron el posible impacto debido al escaso tamaño de la roca

Hace solo unos días, cuando España estaba de madrugada, una pequeña roca espacial casi impacta en la Tierra. Se trata del asteroide 2025 TF, que rozó la Tierra el 1 de octubre a las 2:49 horas de la madrugada. La NASA no identificó la roca debido a su modesto tamaño, entre 1,2 y 2,7 metros, debido a que la tecnología de la agencia norteamericana solo detecta los de mayor tamaño.

Precisamente ese pequeño tamaño limitó los riesgos, ya que se habría desintegrado en la atmósfera en caso de impacto. Varios observatorios espaciales observaron el asteroide, según el Centro de Planetas Menores, que comparte información con la comunidad astronómica.

El monitoreo de la NASA se realiza durante las 24 horas para alertar sobre potenciales impactos, aunque en este caso, los astrónomos no pudieron detectar la presencia de 2025 TF hasta varias horas después de su paso.

La NASA y otras agencias espaciales trabajan constantemente en la mejora de los sistemas de detección para así evitar futuras sorpresas y proteger la Tierra y sus satélites. Este suceso pone de manifiesto la complejidad y la importancia de vigilar el espacio cercano ante las posibles amenazas que plantean los cuerpos celestes.