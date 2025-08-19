Iván Sevilla 19 AGO 2025 - 13:45h.

Graban en el sur peninsular dos bólidos que entraban en la atmósfera a 60 y 239 mil kilómetros por hora

"Mostró varias explosiones, provocando aumentos súbitos de luminosidad", ha explicado el astrofísico José María Madiedo sobre el fenómeno del 17 de agosto

AlmeríaDos nuevas bolas de fuego iluminaron el cielo del sur peninsular a su paso, concretamente, por las provincias de Granada y Málaga. Se suman a las varias que fueron captadas el 30 de julio y 1 de agosto.

El Observatorio Astronómico de Calar Alto en Almería, que también registró otro bólido el 20 de julio, grabó a través de sus cámaras externas ambos fenómenos recientes. Igual que los demás detectores del Proyecto SMART.

Uno de los eventos ocurrió el 16 de agosto a las 23:15 horas y fue de tipo "asteroidal", como ha denominado el astrofísico José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC.

Ese primer bólido fue captado a una altitud inicial de 96 kilómetros y acabó desintegrándose a 68. La velocidad inicial que alcanzó rondó los 60.000 kilómetros por hora.

"Procedía del cometa C/1911 N1 (Kiess)"

En cambio, la segunda bola de fuego grabada también en la noche del día siguiente, domingo 17 de agosto, a las 2:54 horas de la madrugada, "era un meteoroide", según ha asegurado Madiedo.

Con su análisis preliminar del objeto, describe que la luz brillante inicialmente se vio al entrar en la atmósfera terrestre una roca a una velocidad de unos 239.000 kilómetros por hora, bastante superior a la otra.

"Procedía del cometa C/1911 N1 (Kiess)", especifica el director del proyecto SMART. A una altitud de 109 kilómetros se detectó sobre el cielo del municipio granadino de Lanjarón.

"El violento rozamiento con la atmósfera de nuestro planeta a esta enorme velocidad causó que la superficie de la roca (el meteoroide) se calentase y se volviese incandescente", justifica.

"Varias explosiones provocaron aumentos súbitos de luminosidad"

Después de continuar su viaje en dirección suroeste, acabó extinguiéndose a 79 kilómetros sobre el pueblo malagueño de Frigiliana. Pero, antes, "destacó por mostrar varias explosiones a lo largo de su trayectoria".

Esa circunstancia se debió "a diversas rupturas bruscas en la roca" y la consecuencia definitiva de los estallidos fueron "aumentos súbitos de luminosidad" que pudieron observarse desde el Observatorio Calar Alto.

Recorrió una distancia total de 50 kilómetros. Al igual que el otro bólido, también fue registrado por las estaciones ubicadas en Otura, Sierra Nevada y La Sagra (Granada), Sevilla, Huelva y La Hita (Toledo).

Las citadas instalaciones ayudan a monitorizar de forma continua el cielo para grabar y estudiar el impacto de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.

