Zoe Armenteros 09 OCT 2025 - 13:28h.

Los médicos no extrajeron el órgano completo del paciente sino que realizaron un injerto auxiliar procedente de un cerdo

Un grupo de investigadores consiguen trasplantar el pulmón de un cerdo a un humano: hasta seis modificaciones genéticas

Compartir







Un equipo de médicos en China ha trasplantado por primera vez un hígado de cerdo modificado genéticamente a un paciente vivo. El hombre, que sufría de cirrosis y cáncer, sobrevivió 171 días después de la operación. A pesar de su fallecimiento, los investigadores consideran que abre una posibilidad a que estos "injertos pueden funcionar en humanos”.

El trasplante funcionó correctamente el primer mes, pero en el día 38 tuvo que retirar el tejido implantado debido a complicaciones que llevaron a la muerte del paciente el día 171. A pesar del fallecimiento los investigadores, que han publicado el caso en la revista 'Journal of Hepatology', consideran que se ha dado “un paso fundamental que demuestra tanto la promesa como los obstáculos que aún quedan por superar”.

Los trasplantes a humanos de riñones y corazones de cerdo modificados genéticamente han tenido éxito, pero el hígado sigue siendo un órgano demasiado complejo, según los especialistas, que siguen enfrentándose a sus dudas sobre el uso de estos órganos en personas. Antes se había realizado tres trasplantes de hígado de cerdo, dos en China y el tercero en EEUU, a personas que estaban diagnosticadas con muerte cerebral.

La intervención se realizó en un hombre de 71 años con cirrosis por hepatitis B y carcinoma, que no era candidato a trasplante hepático humano. Los cirujanos le implantaron, el 17 de mayo de 2024, un injerto auxiliar de un cerdo con una decena de modificaciones genéticas, además de la introducción de genes humanos que permitieran favorecer la compatibilidad y evitar otras complicaciones.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un trasplante pionero que abre una puerta a que los trasplantes de hígados de cerdo "pueden funcionar en humanos"

El estudio se publicó en la revista médica con un editorial, firmado por cuatro especialistas, ajenos al trasplante realizado en China. En el texto aclaran que “esta operación todavía no abre la puerta al uso clínico generalizado de hígados de cerdo, pero sí establece la prueba de concepto de que tales injertos pueden funcionar en humanos”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Todo el mundo siempre dice: ‘El hígado es demasiado complejo para trasplantar, comparado con el corazón o el riñón’, pero después de esto, en el futuro, creo que la gente pensará de forma diferente. Creo que el hígado es beneficioso si podemos obtener suficientes genes humanos en el cerdo”, ha explicado el especialista Beicheng Sun, presidente del Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Anhui y coautor del nuevo estudio sobre el resultado del trasplante.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A diferencia de los corazones y los riñones, que tienen funciones más limitadas, el hígado es más complicado de reemplazar con un órgano de cerdo debido a su gran tamaño, su doble irrigación sanguínea y sus múltiples funciones. El hígado es un órgano, que se encarga de filtrar la sangre, eliminar toxinas y desechos, procesa nutrientes, además de desintoxicar sustancias nocivas como el alcohol y las drogas, produce bilis para facilitar la digestión, produce proteínas que ayudan a la coagulación sanguínea y desempeña un papel importante en la regulación del azúcar en sangre.

Miles de pacientes mueren cada año esperando un trasplante de órgano debido a la escasez de donantes humanos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer de hígado es el sexto que más muertes causa en España con más de 5.021 fallecimientos cada año, según datos de la CEOM.