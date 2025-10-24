Cada persona debe hacerse una breve foto de su cara para poder entrar en la app

Esta medida ya se usa en países como Colombia, Canadá y Australia

Tinder quiere mejorar la seguridad de la app y asegurarse de que los usuarios son reales, y para ello ha anunciado nueva comprobación basada en el reconocimiento facial. De esta manera, se podrá reconocer coincidencias con las fotografías de perfil, para mejorar la seguridad digital.

Cada nuevo usuario debe completar una breve fotografía de su cara que la plataforma utilizará para detectar que se trata de una persona "real y físicamente presente" y para comprobar que el rostro es el mismo que el de las fotos de perfil.

Algunos países ya usan la medida

En países como Colombia, Canadá, Australia, India y algunos países del Sudeste asiático ya se ha implementado esta nueva medida, además de en el estado de California, Estados Unidos. Ahora, la compañ�ía de citas ha anunciado sus planes para expandirlo al resto del país norteamericano y desplegarlo por todo el mundo.

"Hemos probado Face Check exhaustivamente y confiamos en su impacto positivo en el ecosistema de Tinder. La seguridad es fundamental en la experiencia de Tinder, ya que está integrada en cómo las personas se unen, hacen match y conectan", ha explicado el director ejecutivo de Match Group y responsable de Tinder, Spencer Rascoff.

Las fotos para el reconocimiento no son guardadas por la app

La compañía ha explicado que la nueva medida solo se usa como verificación y se eliminan las fotos de reconocimiento poco después. Lo que se almacena es un mapa oficial y vector facial cifrados, que se usan para verificar las fotos, pero también para detectar fraudes y evitar cuentas duplicadas.

Junto con otras medidas de seguridad, aseguran que esta disminuye en más del 60 por ciento la exposición a posibles personas maliciosas y disminuyen en más del 40 por ciento los informes de actores maliciosos en la app.