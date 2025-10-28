Es la primera vez en la historia en la que un cuerpo externo al sistema solar es objeto de una campaña de observación de la IAWN

Las teorías que circulan en redes sociales sobre el cometa 3I/ATLAS: algunas son inexplicables hasta por los astrónomos

La NASA ha activado un protocolo especial para el cometa 3I/ATLAS por su comportamiento inexplicable. Así lo han anunciado a través de un aviso técnico en el boletín MPEC (2025-U142) del Minor Planet Center de Harvard. Se espera que este planetoide tenga hoy su punto más cercano al Sol.

La NASA no ha dado rueda de prensa, tan solo lo ha incluido en una circular electrónica en la que se puede leer: “Anuncio de la Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. La campaña se centrará en el cometa 3I/ATLAS (C/2025 N1).”

¿Cuándo y dónde se puede ver el cometa 3I/ATLAS?

Es la primera vez en la historia en la que un cuerpo externo al sistema solar es objeto de una campaña de observación coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Se trata de un sistema que solo se utiliza cuando hay amenazas reales para nuestro planeta.

La IAWN reconoce que el asteroide supone un desafío único por la imposibilidad de predecir su trayectoria. El objeto llama la atención por su “anticola”, un rastro de partículas que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él. La NASA aseguró que no se acercará mucho a la Tierra, tan solo a 270 millones de kilómetros.

El cometa pasará muy cerca del Sol, lo que no permitirá que sea visible hasta principios de diciembre de 2025, cuando ya esté al otro lado de la estrella. El cometa se mueve muy rápido, a unos 221.000 kilómetros por hora, o 61 kilómetros por segundo (137.000 millas por hora).

Este es el tercer objeto interestelar conocido que se haya observado, según la NASA. ‘Oumuamua, descubierto en 2017, fue el primer objeto interestelar conocido; el segundo fue 2I/Borisov, el cual fue descubierto en 2019. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. Es decir, su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol.