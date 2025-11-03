Según el análisis hecho por por el astrofísico José María Madiedo, esta bola de fuego ha sido grabada a las 20:41 de este domingo 2 de noviembre.

Antes de extinguirse, esta bola de fuego avanzó en la atmósfera de la Tierra una distancia de unos 80 kilómetros

Los detectores del proyecto Smart, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), desde los observatorios astronómicos de Huelva y Mazagón, Calar Alto (Almería), La Hita (Toledo), Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla han registrado el paso de una bola de fuego con una luminosidad más intensa en el oeste peninsular.

Una velocidad de 81.000 km/h

El análisis ha permitido cocluir que la roca que originó este fenómeno procedía de un cometa y entró en la atmósfera de la Tierra a una velocidad de unos 81.000 kilómetros por hora.

Al impactar de manera violenta contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca se calentó hasta llegar a la temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego que comenzó a una altitud de unos 97 kilómetros sobre la localidad de Lousa (Castelo Branco, Portugal).

Desde ahí, avanzó en dirección noroeste, y finalizó el recorrido a unos 43 kilómetros de altitud sobre la localidad de Amiozinho (Coimbra, Portugal).

Destacó por mostrar una intensa explosión al final del recorrido debido a la ruptura brusca de la roca, que provocó un aumento súbito de luminosidad.

Un recorrido de 80 kilómetros

Smart es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrolla la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa (Red SWEMN). Se trata de una red de investigación coordinada desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

La Red SWEMN tiene como meta monitorizar continuamente el cielo para registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del Sistema Solar.