La luna del Castor se podrá ver el 5 de noviembre sobre las 22:00 horas, cuando esté a 356.833 km de la Tierra

La superluna se apreciará un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena convencional

Solo queda un par de días para poder ver una de las lunas llenas más impresionantes de 2025. Se trata de la luna del castor, y coincidirá con el perigeo, que es el período de acercamiento entre nuestro planeta y su satélite.

El nombre de luna llena del castor se debe a dos posibles razones: una es que coincidía con el período en que estos roedores hacían sus diques antes de ir a hibernar. La otra es que, en relación con este motivo, los cazadores aceleraban sus capturas para poder conseguir una provisión de pieles antes de la escasez del invierno.

El nombre de la superluna varía según las culturas

La denominación varía según qué culturas, como los nombres de luna de escarcha, luna de hielo o luna de intercambio, entre los pueblos de Norteamérica. Por otro lado, luna blanca entre los chinos y luna oscura entre los celtas. También luna de maíz, de leche, de flores o de liebre en culturas del hemisferio sur.

El día 5 de noviembre, cuando el satélite entre en la fase de superluna, coincidirá con el momento de mayor acercamiento a la Tierra. Será a las 22:00 horas, cuando estén a 356.833 km. Sin embargo, debido al reciente cambio de hora, habrá que esperar un poco para verla con el cielo oscuro, aunque aparecerá en el horizonte a las 17:19.

Un 14% más grande y un 30% más brillante

Así, una hora después de emerger desde el este, la superluna se apreciará un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena convencional.

Cuando la luna se ponga en el oeste, entre las 7:00 y las 7:20, también será una buena oportunidad de ver todo sus esplendor, aunque es mejor aprovechar una hora antes, cuando aún es de noche.

Se trata de la segunda superluna del año. Ya hemos hemos podido apreciar el gran espectáculo que dejó la superluna del cazador, y un mes después, volverá a producirse el 4 de diciembre. Para poder ver otra superluna habrá que esperar un año, hasta el 24 de noviembre y el 24 de diciembre de 2026.

Prismáticos o un telescopio de alcance medio

Este fenómeno se podrá ver a simple vista, pero será una mejor experiencia si se contempla con precisión detalles de la geografía selenita, como sus mares y cráteres. Se recomienda prismáticos o un telescopio de alcance medio.

Para ello, se sugiere verlo en sitios a las afueras de las ciudades, donde no haya contaminación lumínica. En cuanto al momento de las fotografías, es mejor que haya algún elemento en primer plano, como árboles o un edificio, para dar sentido de escala del tamaño del astro.

Reservas Starlight, los mejores sitios para ver este fenómeno

La mejores localizaciones para disfrutar de este fenómeno son los lugares catalogados como Reservas Starlight, por la claridad de sus cielos y por las tardes de divulgación científica que realizan. Se podrá encontrar en Las Palmas en Canarias, la primera isla de España en obtener este certificado, o la de Sierra Morena, que al extenderse por Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, se considera como la mayor Reserva Starlight del mundo.

En Cataluña, se encuentra la sierra de Montsec, que abarca el parque de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; mientras que en Castilla y León está el Parque Regional de Gredos. En Castilla-La Mancha, la provincia de Soria y la de Guadalajara también han sido calificadas como Reservas Starlight, mientras que en Aragón se encuentra el territorio de Gúdar-Javalambre.