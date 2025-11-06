Claudia Barraso 06 NOV 2025 - 20:45h.

Los científicos vigilan de cerca un glaciar de casi 300 kilómetros cuadrados situado en la Antártida que comienza a derretirse muy rápido. Hasta ahora no se había registrado ningún retroceso tan acelerado como este. Llevan tres años midiendo con precisión este gran bloque de hilo mediante satélites. Gracias a los resultados registrados han podido comprobar que en tan solo 15 meses el glaciar ha perdido una superficie de 25 kilómetros.

Aunque no es el glaciar más grande registrado en comparación con otros que pueden llegar a medir decenas de miles de kilómetros, si que ha llamado la atención de muchos científicos por su rápida descongelación y por cómo empezó este proceso: se produjo un gran desprendimiento de una pared de hielo marino que eliminó una de las barreras que le daba estabilidad. Como resultado, se fueron produciendo una serie de fracturas internas que dividieron este gran bloque de hielo en otros más pequeños, derivando en movimientos sísmicos que fueron detectados por sensores ubicados a gran distancia de la Antártida, según informa ‘National Geographic”.

La investigación que hay abierta en torno a este retroceso tan acelerado sirve para documentar algo que los profesionales no creían capaz hasta el momento, pero el deshielo es más preocupante de lo que podíamos llegar a pensar, ya que, si otros de gran superficie se descongelasen así de rápido, muchas especies desaparecerían y el nivel de mar aumentaría tanto que muchos territorios podrían incluso desaparecer.

Qué efectos puede tener la fractura de un glaciar

Otro efecto sería la fracturación en bloques más pequeños que chocasen entre sí y produjesen terremotos o movimientos sísmicos cuyos efectos llegasen hasta los lugares más cercanos relativamente. El desprendimiento que se produjo en este glaciar ha supuesto un gran cambio para la línea costera antártica, según se han podido observar en las imágenes captadas por el satélite.

La relación entre el retroceso de los glaciares y el aumento de la actividad volcánica se conoce en Islandia desde la década de 1970, pero este es uno de los primeros estudios que explora el fenómeno en sistemas volcánicos continentales. Los hallazgos podrían ayudar a los científicos a comprender y predecir mejor la actividad volcánica en regiones cubiertas por glaciares.

A medida que la capa de hielo se derretía rápidamente al final de la última glaciación, la repentina pérdida de peso provocó la relajación de la corteza y la expansión de los gases del magma. Esta acumulación de presión desencadenó erupciones volcánicas explosivas provenientes del yacimiento profundo, lo que dio origen al volcán.