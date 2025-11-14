A partir de esta campaña, cuando Alexa recibe un insulto, responde con mensajes calmados que invitan a la reflexión

La campaña incluye un recuso directo para quienes necesiten ayuda emocional o necesriten hablar con alguien de confianza

La violencia en las redes se ha convertido en un desafío, y para combatirla el servicio de voz Alexa ha puesto en marcha una iniciativa pionera que utiliza la tecnología para educar contra la agresividad.

'Alexa' recibe más de tres millones de insultos al año. Hasta ahora, su reacción habitual era el silencio, pero eso ha cambiado. A partir de esta campaña, cuando el asistente virtual recibe un insulto, responde con mensajes calmados que invitan a la reflexión: "Cuando algo nos sale como queremos es fácil enfadarse, pero insultar no ayuda, respira, intenta parar". Ante un "Alexa, estupida", recuerda: "Reconocer qué te hace enfadar y expresarlo con calma te ayudará a cuidar tus relaciones y tu bienestar emocional".

El objetivo es concienciar a quien insulta

Los impulsores de la iniciativa explican que el objetivo es evidenciar cómo la agresividad cotidiana puede escalar sin que nos demos cuenta. "Puede ir escalando esa agresividad, esa violencia, y lo que pretendemos es que en el entorno familiar, en el hogar, reflexiones más y consideres efectivamente qué consecuencias tiene y cómo puedes cambiar tu comportamiento, o si necesitas apoyo para canalizar ese tipo de agresividad", indican sus responsables.

La campaña incluye un recurso directo para quienes necesiten ayuda emocional o necesiten hablar con alguien de confianza. Alexa recuerda: "Si quieres hablar con alguien de confianza o recibir apoyo, contacta con el Servicio de Información y Orientación de FAD Juventud en el teléfono 900 16 15 15".

Sustituir el móvil por el teléfono fijo para acabar con la ciberviolencia

Los expertos han planteado más medidas contra el 'ciberbullying' como la sustitución del móvil por el teléfono fijo. De esta manera, los niños no estarían aislados, sino que se podrían comunicar con sus compañeros sin estar expuestos al peligro de los teléfonos móviles.

Los profesionales consideran que esta herramienta puede acabar con el problema del acoso escolar en redes: "Eran un sitio de paso común, por tanto, lo que se hablaba estaba de cierta forma limitado y cuartado. Incluso, si tenías una reacción emocional te iba a ver y acompañar toda la familia", explica Ignacio Morón, decano de la Facultad de Psicología de Granada.

En España, el 12% de estudiantes sufre acoso escolar y el dispositivo móvil está detrás de esta escalofriante cifra.