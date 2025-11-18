"Cloudflare está al tanto del problema que afecta a varios clientes y lo está investigando", señalan desde la compañía

El fallo ha impedido el uso y acceso con normalidad a numerosas aplicaciones y páginas de web

Cuando no ha pasado un mes de la caída de la nube de Amazon AWS que dejó a "medio Internet" sin funcionamiento, ahora Cloudflare, gigante tecnológica estadounidense que provee servicios a algunos de los clientes más populares de la Red para ayudarles a gestionar el tráfico y su ciberseguridad, está investigando un fallo en su sistema global que ha provocado la interrupción y la caída de numerosos sitios web y multitud de aplicaciones.

"Cloudflare está al tanto del problema que afecta a varios clientes y lo está investigando", ha señalado la empresa después de que se disparasen las incidencias, con infinidad de usuarios reportando errores que también han quedado registrados en plataformas como 'Downdetector', dedicada a monitorizar el estado de actividad de algunas de las aplicaciones más importantes de Internet.

Múltiples servicios con caídas o problemas de acceso: de ChatGPT a Canva o la red social 'X'

Entre los múltiples servicios afectados se encuentran algunos de la talla de ChatGPT, Canva o la red social de Elon Musk, 'X', donde los usuarios también han experimentado problemas.

Concretamente, la empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este martes de la situación en su página de Estado, donde ha precisado, a aproximadamente las 12:48 horas (España peninsular), de un problema en su red que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web que hacen empleo de sus servicios.

"Estamos trabajando para comprender el impacto total y mitigar este problema", han señalado desde Cloudflare.

La situación ha alcanzado también a servicios como Movistar, Spotify o distintas herramientas de OpenAI, más allá de ChatGPT.