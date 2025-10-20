Amazon Web Services (AWS) experimenta problemas de conectividad en múltiples servicios, aplicaciones y herramientas de la plataforma

"Estamos investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios de AWS", ha señalado la compañía

Amazon Web Services (AWS), la nube de Amazon, en la que se sostienen algunas de las páginas y aplicaciones más reconocidas de Internet, ha sufrido una caída mundial que ha provocado problemas de conectividad en múltiples servicios y herramientas de la plataforma.

Desde Alexa y plataformas como Canva o Duolingo a redes sociales como Spnaptchat y juegos como Fornite o Roblox se han visto afectados por estos fallos. La lista de sistemas afectados, de hecho, es extensísima, con algunas de las compañías más relevantes sufriendo los problemas derivados del repentino colapso de la nube.

Caída mundial en Amazon Web Services

La escala de lo ocurrido trasciende las fronteras norteamericanas. Aunque en Europa algunos servicios están activos, otros están caídos y experimentan también fallos de acceso como en Estados Unidos.

“Estamos investigando el aumento de las tasas de error y las latencias en varios servicios de AWS. Proporcionaremos más información en los próximos minutos”, han señalado desde la compañía sobre la caída, que queda también patente, y de forma gráfica, en herramientas que monitorizan estas situaciones, como Downdetector.

“La mitad de Internet se ha caído”, comentaban algunos usuarios a través de las redes sociales, que se han inundado rápidamente de referencias a la cantidad de servicios que han dejado de funcionar tras la caída.

Tal como se aprecia en los sistemas de monitorización de Downdetector y otras herramientas dedicadas a comprobar el estado de distintos servicios y aplicaciones, la caída ha afectado a numerosas plataformas que confían su funcionamiento a la nube de Amazon. Así, se registran picos de fallos e incidencias en Max, The New York Times, , Slack, Perplexity, Playstation Network, Epic Game Store, Steam, Prime Video e infinidad de videojuegos como Fortnite, Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale…

En consecuencia, también la tienda de Amazon ha dejado de funcionar para muchos, especialmente en EEUU.

El alcance de AWS, la nube de Amazon

La magnitud de la caída es consecuencia del impacto y el alcance de AWS. La nube de Amazon y su colección de servicios es fundamental para el correcto funcionamiento de infinidad de webs y aplicaciones, siendo actualmente uno de los proveedores más consolidados de su ámbito.

No en vano, el pasado año generó 108.000 millones de dólares y, frente a lo que se pueda creer, representa la mayor parte de las ganancias de Amazon. Más que su popular tienda.

La caída, en consecuencia, tiene un enorme alcance, con muchos servicios que dependen de la nube. Para algunos de ellos, cada tiempo sin conexión puede suponer importantes pérdidas.

Humor y memes en la red tras la caída

Tras la caída de AWS, múltiples usuarios han querido aprovechar para poner una nota de humor a la cuestión, conscientes del revuelo originado con que, como dicen algunos, “medio Internet” se haya venido abajo.

“El técnico de Amazon Web Services intentando arreglar los servidores”, apuntaba un usuario en ‘X’, trasladando en una imagen las incógnitas sobre el problema.

Otros, igualmente, ilustraban con sus mensajes cómo debía ser la situación en las oficinas de AWS en los momentos de la caída…