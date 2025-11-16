Uno de los pilares del 6G será la inteligencia artificial, que permitirá a la red tomar decisiones de forma autónoma

En España, las previsiones apuntan a que en 2030 podremos adentrarnos en este nuevo universo digital

Compartir







La llegada del 6G promete transformar por completo las comunicaciones, no solo en el campo de batalla, sino también en los hogares. Esta nueva red tendrá un potencial sin precedentes, capaz de integrar el mundo virtual y el real casi de forma instantánea. Según explica Narcís Cardona, catedrático de Telecomunicación en la UPV, el 6G podría hacer posibles las comunicaciones holográficas, las experiencias inmersivas y el control avanzado de vehículos inteligentes.

Uno de los pilares del 6G será la inteligencia artificial, que permitirá a la red tomar decisiones de forma autónoma. “Los algoritmos aprenderán de cada situación y no siempre reaccionarán de la misma manera”, señala Cardona. Este salto tecnológico permitirá que el sistema reconozca en detalle lo que ocurre a su alrededor: cuántas personas hay en una casa, cómo se mueven o incluso su nivel de sudoración, explica Arturo Azcorra, catedrático de Telemática en la UC3M y director de IMDEA Networks.

Un desafío geoestratégico global

El despliegue de esta red completamente inmersiva se ha convertido en un desafío geoestratégico global. “Las telecomunicaciones son hoy uno de los valores más codiciados, y por eso la inversión está siendo enorme. Europa también está haciendo su parte”, afirma Azcorra.

El continente compite directamente con Estados Unidos y China en esta carrera tecnológica, marcada además por la preocupación por el espionaje. De hecho, la Unión Europea ya ha empezado a reducir la presencia de compañías chinas en la infraestructura 5G, un movimiento que podría derivar en un bloqueo total con la llegada del 6G.

En España, las previsiones apuntan a que en 2030, una vez controlados los riesgos, podremos adentrarnos en este nuevo universo digital.