José Rocamora 27 NOV 2025 - 16:42h.

Uno de cada cuatro adolescentes presenta ya conductas adictivas vinculadas a plataformas como TikTok o Instagram

El 92% de los niños tienen un móvil propio antes de 2º de la ESO: diez claves a tener en cuenta antes de comprarles un 'smartphone'

Compartir







La Unión Europea ha decidido dar un paso adelante para proteger a los menores de 16 años frente a los riesgos del uso intensivo de las redes sociales. La preocupación se ha intensificado tras constatar que uno de cada cuatro adolescentes presenta ya conductas adictivas vinculadas a plataformas como TikTok o Instagram. Bruselas plantea ahora una normativa digital común que impida a las grandes tecnológicas aplicar estrategias diseñadas para enganchar a los más jóvenes.

Entre las medidas que se barajan figura la prohibición de la reproducción automática de vídeos y del denominado 'scroll' infinito, mecanismos que convierten el consumo en ilimitado y dificultan que los usuarios puedan detenerse. También se estudia limitar el uso de los “likes”, los comentarios y la publicidad personalizada, prácticas que refuerzan la permanencia de los menores en estas aplicaciones.

PUEDE INTERESARTE Las consecuencias del abuso de las pantallas en menores: de problemas de sueño a la disminución en el volumen cerebral

Incapacidad de distinguir la realidad o de concentrarse

María Angustias Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, subraya que estas técnicas son “claramente adictivas” y que deberían estar vetadas para los usuarios más jóvenes. Según explica, el perfilado de menores —es decir, el análisis de sus gustos y hábitos para mostrarles contenidos ajustados a sus intereses— constituye una de las herramientas más peligrosas, porque mantiene a los adolescentes atrapados en un flujo constante de información que les resulta atractiva y difícil de abandonar.

Los efectos de este consumo digital preocupan también a los psicólogos. La psicóloga infantil, María Ángeles Sánchez, de 'Crecer', señala que el uso intensivo de redes sociales está afectando a la capacidad de atención de los menores. “Los niños entrenan su cerebro para estar en muchas cosas a la vez, pero luego son incapaces de concentrarse en un solo aspecto”, advierte. Esta dispersión repercute directamente en su rendimiento escolar y en su desarrollo cognitivo.

PUEDE INTERESARTE Los niños españoles tienen su primer móvil con 12 años: la mitad de padres se arrepienten

Además, el acceso ilimitado a contenidos genera problemas de salud mental. Los expertos alertan de que los adolescentes se enfrentan a un exceso de información que no saben discriminar, lo que puede provocar miedo, confusión o una visión distorsionada de la realidad. En algunos casos, el impacto emocional de ciertos mensajes resulta tan fuerte que deja huella en su bienestar psicológico.