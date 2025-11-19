La exdirectora recomienda a las familias dar ejemplo y adoptar el 'plan digital familiar'

Elsa Punset advierte a los padres sobre el uso del móvil en edades tempranas: "Es como si les diésemos tabaco a los 8 años"

Mar España, la directora de la Plataforma Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pide que se vendan dispositivos para menores “con privacidad desde el diseño y por defecto, con control parental y con verificación de edad adecuada” y que no permita descargar redes sociales. En España, la mayoría de los menores tienen un móvil antes de 2º de Secundaria.

"Familias tontas dan smartphones pronto". Así lo advierte en la tercera jornada del foro de reflexión y debate de Atresmedia, Metafuturo. La experta no entiende por qué los teléfonos que ya existen con estas modalidades “no se venden”. Así, aboga por establecer protocolos que eviten que se pueda vender un dispositivo digital a menores de 18 años, según 'Europa Press'.

Un móvil que no permita descargarse las redes sociales

Mar España cree firmemente que los niños no deben de tener un teléfono: "Y demos, a los 12 años, cuando pasan los chavales al instituto, un móvil para menores, que no les permite descargarse redes sociales, que tiene control parental y que tiene verificación de edad adecuada. O sea, a los 12 años, una persona es más niño todavía que adolescente".

La exdirectora recomienda a las familias dar "ejemplo" y adoptar el 'plan digital familiar', definido por la Asociación Española de Pediatría y "apoyado por todas las sociedades médicas que recoge las recomendaciones por edades de las pautas que marcan los expertos en salud”. "Si le quitan los dispositivos y se desata el enfado. Si ves que se empieza a aislar, si el rendimiento escolar cambia, si no quiere salir con los amigos, si deja de hacer deporte", señala España.

Las empresas no cumplen a nivel regulatorio, según España

A nivel regulatorio, cree que España está "bien, lo que pasa es que las empresas todavía no están cumpliendo". Para ella, es necesario tener un reglamento sobre la protección digital a los menores y que se implante el sistema de verificación de edad por parte de la Comisión Europea.

Mar España ha detallado que Plataforma Control Z ya se ha reunido con PSOE y PNV, y tiene previstos encuentros con Sumar y ERC, para trasladarles la necesidad de incluir el concepto de "salud pública" ante lo que considera una "pandemia" de salud mental que "supera las fronteras". La plataforma propone la "desescalada digital en la enseñanza".

"No puede ser ahora mismo que el sistema educativo sea el camello de nuestros propios hijos. En un colegio no se da alcohol, no se dan drogas, no se da tabaco. Está prohibido el consumo. ¿Porqué se están dando enseñanza digital u obligando a hacer deberes en tabletas superando las pautas que dan los médicos?", resalta la experta.

La exdirectora advierte que internet se basa en patrones adictivos y en el scroll infinito

España reclama reformar el Código Penal para pedir responsabilidad a la industria de Internet y a las grandes plataformas "cuando incitan a contenidos autolesivos, incitan al suicidio o no verifican adecuadamente la edad porque ahora mismo sigue sin verificarse adecuadamente la edad de acceso a redes sociales y la edad de acceso al porno".

La exdirectora advierte que internet se basa en patrones adictivos y en el scroll infinito, por lo que rechaza la idea de que los menores se pueden autoproteger: “Eso es mentira”. “La percepción del peligro va con la madurez del córtex prefrontal", sentencia.

España alerta de los riesgos que tiene la inteligencia artificial en los adolescentes: "dependencia emocional, adicción, exposición a contenidos adictivos, agravamiento de la depresión". “Ahora mismo, casi la mitad de los adolescentes cuando tienen un problema, utilizan de consejero la inteligencia artificial en vez de acudir a su familia, a sus amigos o al profesorado", concluye la experta que pide “sentido común” a la hora de usar internet.