Jenifer Moreno 11 NOV 2025 - 13:39h.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y UNICEF España han lanzado la campaña ‘Más que un móvil’

Elsa Punset advierte a los padres sobre el uso del móvil en edades tempranas: "Es como si les diésemos tabaco a los 8 años"

Prácticamente todos los adolescentes en España, un 94,8%, tienen un móvil con conexión a Internet. En general, acceden antes de los 11 años y el 92,2% tienen uno propio en 1º y 2º de la ESO, según revela la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que considera que la familia, los educadores y las instituciones tienen la responsabilidad de educar a los niños sobre su uso. Por ello, han lanzado la campaña ‘Más que un móvil’ que contiene diez claves a tener en cuenta antes de que los niños tengan un ‘smartphone’.

El uso que los menores hacen del teléfono móvil lleva años en el debate público y es que la mayoría de ellos acceden antes de los 11 años. Es más, antes de 2º de la ESO ya disponen de un smartphone y la cifra se eleva al 94,8% en la adolescencia. Sin embargo, y pese a la discusión trasladada a los centros educativos, pocos menores tienen normas en casa. Solo el 29,1% de los adolescentes afirman que sus padres les ponen normas sobre el uso de las tecnologías; el 24%, que le limitan las horas de uso; y el 13,2%, los contenidos a los que acceden.

Esto no debería ser así. Es responsabilidad de familias, educadores e instituciones educar a los niños niñas y adolescentes en esta materia, sostiene la AEPD en un comunicado, ya que “los riesgos no siempre son evidentes, y no es algo que deberían aprender por sí mismos”, destaca la AEPD en un comunicado.

La necesidad de educar sobre el uso de móvil y las tecnologías

“No es algo tan sencillo como #LeDasUnMovilYYa. Ese “y ya” puede ser el punto de partida para una buena experiencia o el comienzo de una serie de problemas a los que en ocasiones resulta difícil enfrentarse a posteriori (envío de fotos comprometidas, ciberacoso, contactos con adultos que se hacen pasar por niños, dejar de hacer actividades en la vida real para estar siempre conectados, etc.)”, aseguran.

Además, el uso del móvil o las tecnologías genera discusiones en cada todas las semanas para uno de cada cuatro adolescentes, por lo que no parece un tema fácil de abordar. De hecho, paradójicamente, el 36,8% de ellos afirman que sus padres acostumbran a utilizar el móvil en las comidas.

Diez claves a tener en cuenta antes de comprar un móvil a tu hijo/a

Para facilitar esta labor de educar en las tecnologías y el uso del móvil, junto con UNICEF España, y en colaboración con empresas entre las que se encuentra Mediaset España, han lanzado la campaña ‘Más que un móvil’, que ofrece a las familias ‘la guía que no viene con el móvil’ y que contiene diez claves a tener en cuenta antes de regalar un móvil.