19 DIC 2025

Los botones de las mangas de las chaquetas son útiles para poder arremangarse, pero ese no es el motivo por el que se pusieron

MadridUna chaqueta es imprescindible en todos los armarios, tanto de señora como de caballero. Es una prenda clásica, sencilla, atemporal y resultona, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo para ir adaptándose a las tendencias, pero siempre fiel a sus principios básicos. Es ideal para darle un toque más profesional a nuestros estilismos, para lucir un poco más serios y formales y hacerlo siempre con estilo.

Cualquiera que haya mirado las suficientes chaquetas habrá visto un detalle que se repite en la mayoría de ellas, sobre todo en las que tienen un corte más clásico, y es que cuentan con botones en las mangas. Algunos de ellos pueden desabrocharse, lo que hace que sea más cómodo remangarse en los momentos en los que toca, pero no son pocas las ocasiones en las que solo hay botones, los ojales ni están ni se los espera, por lo que abrirlos no es una opción.

Podemos pensar que es solo para hacer bonito, al fin y al cabo no hay muchas maneras más para darle un toque especial a una chaqueta clásica, una vez que se juega con el corte, las solapas y los tejidos. Los botones de las mangas están ahí y no parecen tener una función evidente. Eso es porque no la tienen, lo que no quiere decir que no tuviera todo el sentido del mundo ponerlos cuando se hizo por primera vez y por los motivos por los que se hizo. ¿Sabías que esta historia está relacionada con Napoleón?

Por qué las chaquetas llevan botones en las mangas

Tradicionalmente, los botones en las mangas tenían su función, que es la misma que la actual, permitir que las personas que las llevan pudieran arremangarse, sobre todo en el caso de profesionales, como médicos o cirujanos, y que no tuvieran que quitarse la chaqueta por completo. Una opción bastante cómoda y que es posible, según cuenta la historia (o la leyenda) gracias a Napoleón.

En el caso de Napoleón, la decisión de incorporar botones a las mangas de las chaquetas de los uniformes de su ejército no responde a una forma práctica de evitar que se mancharan en caso de tener que atender algún tipo de emergencia, sino que sus motivos responderían a otras necesidades. En concreto a la necesidad de que los hombres de su ejército dejaran de limpiarse la nariz y la cara con las mangas de la chaqueta.

Incorporar los botones hacía que este gesto, tan poco pulcro y educado, fuera más incómodo de llevar a cabo, además, la presencia de los botones hacía que, una vez iniciado el gesto, recordaran que no debían hacerlo. Puede que después se descubriera que además de resultar útil para fomentar las buenas maneras, era también una herramienta útil en sí misma, lo cierto es que con el tiempo los botones en las mangas de las chaquetas se han mantenido.

Un detalle que ahora es más coqueto que otra cosa, porque parece que ya no es tan necesario recordar que la nariz no se limpia con la manga de la chaqueta.