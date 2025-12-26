Científicos españoles logran reproducir la implantación de un embrión humano en laboratorio hasta el día 14

El avance permitirá estudiar fallos de implantación embrionaria y marca el camino hacia una medicina personalizada

Este progreso ha sido impulsado por Investigadores del IIS La Fe, Fundación IVI, Universidad de Stanford y Babraham Institute

Compartir







La baja natalidad y el retraso en la edad para tener hijos están marcando el presente y el futuro demográfico en España, en un momento en el que, además, cada vez resulta más difícil lograr un embarazo.

En este contexto, un equipo internacional impulsado por Investigadores del IIS La Fe, Fundación IVI, Universidad de Stanford y Babraham Institute, ha dado un paso decisivo: reproducir por primera vez en el laboratorio la implantación del embrión humano hasta el día 14 de desarrollo, el límite legal para su estudio.

PUEDE INTERESARTE Graban por primera vez el proceso de implantación de un embrión humano en tiempo real

Este avance permite observar con mayor detalle una fase clave del inicio del embarazo, hasta ahora muy limitada para la investigación científica.

Avance científico clave

“En este estudio, por primera vez, hemos conseguido una implantación embrionaria humana en el laboratorio y hemos desarrollado un modelo y con ese modelo hemos construido nuestro modelo 3D tridimensional que replica, hasta día 14, la implantación embrionaria humana”, explica el doctor Francisco Domínguez, jefe de Receptividad Endometrial y Fundación Embrionaria en Fundación IVI.

Hasta ahora, este momento, uno de los más críticos del embarazo, era especialmente difícil de analizar fuera del útero, lo que limitaba el conocimiento de las causas de muchos fallos reproductivos.

PUEDE INTERESARTE Reproducción asistida: un estudio analiza el tiempo de expansión de los embriones como factor predictivo

El nuevo modelo permite reproducir de forma controlada el entorno del endometrio humano durante los primeros días de desarrollo embrionario.

“Ello nos va a permitir poder estudiar los casos de algunas mujeres que tienen fallo de implantación repetido por qué se produce este fallo de implantación. Vamos a coger las células de esas pacientes, las vamos a cultivar en nuestro laboratorio y vamos a determinar las razones por las cuales esas pacientes tienen estos fallos de implantación”, recalca el doctor Francisco Domínguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este enfoque facilitará el análisis de problemas reproductivos que afectan a un número creciente de mujeres.

Medicina personalizada

Un avance que abre la puerta a tratamientos más personalizados en reproducción asistida y marca el camino a seguir, ya que “hasta ahora, esto no se ha podido realizar porque no teníamos buenos modelos que replicarán lo que está ocurriendo en el útero humano. Obviamente, esto es muy difícil de estudiar. Esto también abre unas posibilidades de medicina personalizada en nuestro campo que hasta ahora no teníamos”.

La investigación podría contribuir a mejorar la eficacia de los tratamientos y a reducir la incertidumbre en los procesos reproductivos.