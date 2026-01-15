"¿Estás muerto?": la app viral que se asegura cada día de que estás bien

Tan sencillo como pulsar un botón cada día, y así no dar la señal de alarma a las autoridades

Soledad conectada: por qué escribir todos los días por el móvil a tus padres mayores no es suficiente

La soledad no deseada, esa sensación de aislamiento que no se elige, se ha convertido en un desafío social de primer orden en las últimas décadas, afectando a personas de todas las edades. Hoy, la tecnología y las aplicaciones móviles están empezando a huir de su función puramente utilitaria para intentar combatir la falta de conexión social, al ofrecer desde herramientas de seguridad hasta plataformas cuyo propósito es generar vínculos..

Una app viral que pone de manifiesto la ansiedad de vivir solo

Una de las aplicaciones más discutidas recientemente proviene de China. Se llama “Are You Dead?” (conocida también como Sile Me en chino y Demumu internacionalmente) y ha alcanzado rápidamente el top de aplicaciones de pago en la App Store china. El funcionamiento de dicha app es sorprendentemente simple: el usuario solo tiene que confirmar que está bien pulsando un botón grande todos los días. Si no lo hace durante varios días consecutivos, la aplicación manda automáticamente una alerta al contacto de emergencia preestablecido.

Con esto, la aplicación ha conseguido llamar la atención de millones de personas, dado que aborda dos aspectos de la soledad no deseada. Por un lado, la inseguridad de no saber si un amigo o familiar está bien, especialmente cuando vive solo. Por otro, la ansiedad emocional que acompaña a la vida en solitario, donde la ausencia de interacciones humanas puede dejar una sensación profunda de invisibilidad social.

La popularidad de esta app, diseñada inicialmente por tres jóvenes desarrolladores, es un fiel reflejo de nuestra sociedad actual, en la que cada vez más personas viven solas, ya sea por elección o por circunstancias demográficas.

Otras aplicaciones que van más allá del “check‑in”

Si bien la app china destaca por su enfoque indirecto sobre la soledad, también existen otras aplicaciones que abordan la problemática desde la conexión social directa.

En España, por ejemplo, se está desarrollando Silverce, una app que conecta a personas mayores de 50 años con intereses afines para compartir planes culturales, actividades o incluso considerar la posibilidad de compartir vivienda como forma de combatir la soledad no deseada.

Asimismo, la región de Canarias ha puesto en marcha una iniciativa con la app Dialogae, que pone en contacto a jóvenes y personas mayores para compartir experiencias, videollamadas y conversaciones seguras, con el objetivo explícito de combatir la soledad no deseada entre generaciones.

Estas aplicaciones no solo conectan personas, sino que están diseñadas para transformar el aislamiento en interacción real y repetida, fomentando así redes de apoyo constantes y la oportunidad de desarrollar relaciones continuas.

Soledad, salud mental y tecnología emocional

Más allá de la verificación de que alguien esté “vivo” o de poner en contacto a desconocidos, la tecnología también ha empezado a explorar formas de acompañamiento emocional directo.

Existen ya apps impulsadas por inteligencia artificial, como Replika, por ejemplo, que utilizan chatbots que pueden entablar conversaciones profundas con los usuarios y han mostrado resultados prometedores en el alivio de la soledad y la exclusión social. Muchos usuarios desarrollan vínculos afectivos con estas plataformas, especialmente cuando carecen de relaciones sociales satisfactorias en su entorno humano.

La neurociencia aplicada también ha señalado que las herramientas digitales pueden contribuir a combatir la soledad no deseada, ya que facilitan el acceso a apoyo emocional y a interacción inmediata, algo especialmente valioso cuando las relaciones físicas son limitadas por distancia, compromiso laboral o barreras culturales.

En cualquier caso, la relación entre el uso de smartphones, redes sociales y niveles de soledad ha sido objeto de estudio científico. Una investigación publicada en una revista médica encontró que el uso de smartphones puede estar negativamente asociado con la soledad entre adultos mayores, en parte debido a que facilita el acceso a redes de apoyo y comunicación, especialmente cuando el uso está orientado a interacción social activa y no solo al entretenimiento.

Esto sugiere que la tecnología por sí sola no elimina la soledad, pero puede ser un mediador importante para facilitar conexiones reales o percibidas que reducen la sensación de aislamiento.

En definitiva, que si bien las apps como Are You Dead? abordan el miedo a pasar desapercibido, otras como Silverce o Dialogae, se centran en crear vínculos sociales activos. La inteligencia artificial, por su parte, puede servir como complemento, no sustituto, de la interacción humana real, proporcionando apoyo emocional constante.

Este enfoque híbrido parece ser especialmente útil para poblaciones vulnerables como mayores con movilidad reducida, jóvenes que se trasladan por trabajo o migrantes lejos de sus familias. Sin embargo, es importante señalar que las apps no son una solución mágica: pueden aliviar la sensación de soledad y ofrecer seguridad o compañía emocional —como lo demuestra el uso de chatbots o plataformas de interacción social— pero no reemplazan las relaciones humanas reales.