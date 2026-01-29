Science for Industry S4i: Así son los proyectos de la ciencia industrial del futuro

David Jiménez 29 ENE 2026 - 18:04h.

Science for Industry (S4i) es la feria diseñada para conectar centros de investigación, industria y fondos de inversión.

¿Con qué tecnología contaremos en un futuro? Hay todo tipo de ideas en marcha. Pero no todos esos proyectos cuentan con financiación. Para eso está Science for Industry (S4i). La feria, impulsada y organizada por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y diseñada para conectar centros de investigación, industria y fondos de inversión especializados, ha celebrado su cuarta edición en La Nave de Madrid los días 28 y 29 de enero, mostrando cómo la Ciencia puede transformar el futuro de la innovación.

Durante dos días, empresas, grupos de investigación, startups, e inversores comparten proyectos, necesidades y oportunidades en sectores estratégicos como la energía avanzada, los materiales de altas prestaciones, los avances en agrotech y alimentación, la economía circular, la industria aeroespacial o la biotecnología industrial.

Informativos Telecinco ha acudido a ella. Y hemos visto de todo. Desde un robot de rehabilitación desarrollado para personas que han sufrido daño cerebral y que permite emplear la fuerza del lado sano para recuperar la parte lesionada hasta el robot Robin para transportar la carga.

También otro robot que detecta cualquier fallo en la fruta y en función de su calidad la deposita en un lugar u otro. Su garra está dotada de sensores así que sabe la fuerza con la que agarra el material para no provocar daños sea cual sea el objeto.

Prototipos como estos quieren encontrar aquí posibles inversores; la financiación que les permite convertirse en productos que mejoren, a diario, la vida de la gente.