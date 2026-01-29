Tras ser asistido en el lugar, donde se le han practicado maniobras de reanimación, la persona rescatada ha sido evacuada

HuescaGuardia Civil ha rescatado a una persona y busca a otra después de que un alud cerca de pico Cibollés, en Cerler, Huesca, las atrapara cuando se encontraban junto con otras dos.

Tras ser asistido en el lugar, donde se le han practicado maniobras de reanimación, la persona rescatada ha sido evacuada a un hospital.

El 112 ha recibido el aviso a las 12:30 horas y en la búsqueda de los atrapados se han movilizado seis agentes del Grupo Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque y otros dos de la provincia.

Se desconoce la actividad que llevaba a cabo el grupo cuando se vio sorprendido

Por el momento se desconoce la actividad que llevaba a cabo el grupo cuando se vio sorprendido por el alud. En el rescate están participando guías caninos del grupo de Montaña de la Guardia Civil.

Según ha informado en redes Benasque Info las “pistas estaban cerradas por riesgo fuerte de avalancha”

Con este alud se contabilizan cinco durante este invierno en el Pirineo aragonés, en el que por el momento se ha cobrado la vida de cinco personas y varias han resultado heridas.