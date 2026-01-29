Antoni Mateu 29 ENE 2026 - 07:00h.

Los algoritmos de inteligencia artificial actuales se ejecutan en servidores de computación remotos; el panorama cambia con el nacimiento de Clawdbot

Hace unas semanas se conoció el pacto histórico entre Google y Apple en materia de IA: Gemini será el 'corazón' de Siri y se ejecutará directamente en los dispositivos de Apple. Y aunque este panorama cambiante viene de la mano de multinacionales, un grupo de desarrolladores se les ha adelantado, han lanzado Clawdbot y es de código abierto.

No hay multinacionales detrás, ni tendremos que pagar para poder usarlo. Es 'homemade' y ya está en funcionamiento.

¿En qué consiste este nuevo asistente? Más allá de las funciones que todos conocemos -crear contenido o predecir situaciones-, estas se desarrollan en un ordenador remoto. No tomamos ChatGPT al completo para instalarlo dentro de nuestro ordenador. Necesitamos de una conexión a internet a los servidores de las compañías, y es ahí dentro donde se ejecuta todo.

Corta la dependencia de servidores en remoto

Tenemos que imaginar a Clawdbot como un 'mayordomo virtual'. Gracias a su programación y sistema de código optimizados permite ser instalado dentro de nuestro equipo. ¿El punto diferencial? Una vez lo tenemos en nuestro ordenador podemos ejecutarlo cuando queramos. Se corta de raíz la dependencia con servidores externos para que esta funcione.

Así pues, el funcionamiento no es el único punto diferencial frente a las demás competidoras. Es, también, el hecho de su integración con más de 50 aplicaciones que podemos instalar y visitar en formato web: desde Gmail hasta Spotify, pasando por Slack o GitHub.

Podemos hablar directamente con nuestro ordenador

Aunque chatear con el algoritmo es parte fundamental de la interacción, el objetivo es ejecutar las acciones que nosotros le digamos. Y lo hacemos con lenguaje natural.

Podremos pedirle que nos mande un correo, que nos busque un archivo en concreto, e incluso, eliminar estos archivos. Así pues, al tener acceso a nuestra información interna y poder interactuar sobre ella, esta IA deja de convertirse en un agente convencional para pasar a ser una parte más del funcionamiento de nuestro ordenador.

Literalmente, es hablar con nuestro sistema operativo para que nos reduzca pasos para ejecutar tareas repetitivas.

Clawdbot tiene una 'cara B'

No hay tecnología perfecta. Y del mismo modo que la IA generativa comete errores, este nuevo tipo de asistentes, también. No obstante, en este sentido estamos en un panorama más delicado.

Al tener Clawdbot capacidad para ejecutar acciones directas sobre nuestros datos, puede equivocarse y borrar información. Las instrucciones que le demos han de ser claras y precisas. No pueden ser ambiguas, para que así nos aseguremos de que acabará haciendo lo que le pedimos.

¿Es privada una IA que se ejecuta en nuestro ordenador?

Al no depender de un servidor externo, todos los comandos e instrucciones que damos al agente se quedan dentro de nuestro equipo. Del mismo modo, no hay necesidad de que se extraigan nuestros datos para mandarlos a una ubicación remota.

Todo el 'cerebro' está dentro de nuestro equipo, por lo que las comprobaciones pertinentes para ejecutar acciones no salen de ahí.

Además, el entrenamiento que recibe viene de nuestros hábitos de uso del ordenador. Si se suma a la ecuación el hecho de que tiene acceso a todas las partes para poder interactuar, Clawdbot 've y lee' todo lo que estamos haciendo.

El resultado no es otro que la posibilidad de ejecutar tareas programadas y automáticas, como la limpieza de archivos, la apertura de programas y, en todo el conjunto, ayudarnos a manejar los procesos más tediosos de nuestro ordenador.

Eso sí, en todo momento, con instrucciones precisas. Por el momento ClawdBot está en fase Beta, lo cual implica que todavía están testeando y puliendo los errores que pueden salir.