Descubren una nueva especie de dinosaurio en Burgos

02 FEB 2026

Descubren una nueva especie de dinosaurio en el yacimiento de Veggagete en la Sierra de la Demanda

Uno de los yacimientos paleontológicos más importante de Europa está situado entre Castilla y León y La Rioja, en la Sierra de la Demanda. En ella hay más de 200 localizaciones registradas con huesos y huellas de dinosaurios.

Un equipo internacional ha publicado un hallazgo en la revista científica ‘Papers in Paleontology’. Han identificado casi 30 años después una especie nueva de dinosaurio. Los huesos fueron encontrados en 1998 en el yacimiento de Veggagete, cerca de Villanueva de Carazo, en Burgos.

Este ejemplar identificado había vivido hace 125 años atrás durante el Cretácico inferior. Los investigadores establecieron ya en 2016 que formaba parte delos Rhabdodontomorpha, pero que era particularmente pequeño y hasta casi tres décadas después el equipo no ha logrado clasificarlo.

La descripción del animal

Un equipo interdisciplinar de paleontólogos y arqueólogos de diferentes países ha conseguido establecer que se trata de un nuevo taxón: Foskeia pelendonum. Su nombre rinde homenaje a los pelendones, una tribu celtíbera que habitó en ese territorio entre el siglo IV y I a.C.

Lo más curioso de esta especie es que medía nada más que 50 centímetros, lo que puede llegar a medir un perro. Es una de las especies más pequeñas jamás registradas, según han confirmado medios como ‘National Geographic”. Al principio los especialistas pensaron que se podía tratar de una cría de esta especie dado su tamaño, pero, después de diferentes estudios, han confirmado que los huesos encontrados correspondían al esqueleto de un adulto.

Los investigadores estuvieron estudiando diferentes elementos craneales. Uno de sus grandes enigmas era descifrar los secretos de un cerebro tan pequeño. Determinaron que, por su reducido tamaño no podía recorrer grandes distancias, por lo que posiblemente se limitaría a distancias cortas y rápidas. Además, han explicado que se trataba de una especie herbívora