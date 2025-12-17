Hallan miles de huellas de dinosaurios en Los Alpes italianos: "Uno de los más ricos del mundo"

Zoe Armenteros 17 DIC 2025 - 12:06h.

Los paleontólogos exultan: "Es uno de los yacimientos de huellas más grandes y antiguos de Italia, y uno de los más espectaculares que he visto en 35 años"

Las huellas, algunas de hasta 40 cm de ancho y marcas de garras, se han conservado en un radio de cinco kilómetros en el glaciar Valle di Fraele

Un equipo de paleontólogos italianos ha descubierto miles de huellas de dinosaurios en una pared rocosa casi vertical a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar en el Parque Nacional del Stelvio, al norte de Italia. Para los expertos del Museo de Historia Natural de Milán se trata del "yacimiento más grande de los Alpes y uno de los más ricos del mundo".

Las huellas, algunas de hasta 40 cm de ancho y marcas de garras, se han conservado en un radio de cinco kilómetros en el glaciar Valle di Fraele, a gran altitud, cerca de Bormio, una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en la región norte de Lombardía, al norte de Italia. Los expertos creen que las huellas fueron dejadas por manadas de herbívoros de cuello largo, probablemente plateosaurios, hace más de 200 millones de años, cuando toda el área era una laguna cálida, ideal para que los dinosaurios vagaran por las playas, dejando huellas en el lodo cerca del agua.

Los desplazamientos paralelos son una clara evidencia de las manadas se movían en sincronía, y también hay rastros de comportamientos más complejos, como grupos de animales reunidos en círculo Museo de Historia Natural de Milán

El anuncio fue realizado por la Región de Lombardía y el paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de Historia Natural de Milán que ha mostrado su entusiasmo. "Es un auténtico 'valle de los dinosaurios' que se extiende kilómetros: es el yacimiento más grande de los Alpes y uno de los más ricos del mundo".

"Este es uno de los yacimientos de huellas más grandes y antiguos de Italia, y uno de los más espectaculares que he visto en 35 años", ha afirmado el paleontólogo italiano, en una rueda de prensa este martes en la sede de la Región de Lombardía, donde han hecho público el hallazgo.

La posición de las huellas revela cómo se movían y defendían las manadas: en círculo y en paralelo

La posición de las huellas revela que estos gigantescos animales a veces caminaban juntos o se agrupaban en ciertos lugares. "Es un inmenso patrimonio científico", ha afirmado Dal Sasso en un comunicado que se difundió a los medios de comunicación.

"Los desplazamientos paralelos son una clara evidencia de las manadas se movían en sincronía, y también hay rastros de comportamientos más complejos, como grupos de animales reunidos en círculo, quizá para defenderse", explicó el investigador.

"Las huellas quedaron marcadas cuando los sedimentos aún eran blandos, en las amplias planicies mareales que rodeaban el océano de Tetis", ha afirmado Fabio Massimo Petti, icnólogo del museo MUSE de Trento, que también asistió a la conferencia.

Los expertos han asegurado que el estudio del inmenso yacimiento de huellas de dinosaurios llevará una década y exigirá un gran despliegue de medios al encontrarse en una zona de difícil accesibilidad por lo que será necesario utilizar drones y tecnologías de teledetección, entre otras.