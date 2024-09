Descubren una nueva especie de dinosaurio en Cuenca: el 'Qunkasuara' vivió allí hace 75 millones de años

El estudio, titulado A Spanish saltasauroid titanosaur reveals Europe as a melting pot of endemic and immigrant sauropods in the Late Cretaceous, está encabezado por Pedro Mocho, investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, y forma parte de los proyectos del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, liderado por el profesor Francisco Ortega Coloma.