Investigadores perforan el glaciar Thwaites para estudiar un deshielo que podría elevar el nivel del mar hasta 65 centímetros

Un equipo internacional de investigadores del Reino Unido y Corea del Sur ha logrado perforar uno de los glaciares más preocupantes del planeta, situado en la Antártida occidental, con el objetivo de estudiar cómo el agua cálida del océano está acelerando su deshielo desde la base.

Se trata del glaciar Thwaites, conocido popularmente como el “Glaciar del Juicio Final”, una enorme masa de hielo de un tamaño similar al de Gran Bretaña

Los científicos temen que su progresivo debilitamiento pueda desencadenar un colapso con consecuencias globales. La perforación, que ha alcanzado varios cientos de metros de profundidad, permite por primera vez obtener mediciones directas de la temperatura, la salinidad y el movimiento del agua marina que circula bajo el glaciar. Los primeros datos confirman que corrientes de agua más cálida de lo esperado están erosionando el hielo desde abajo, un proceso invisible desde la superficie pero clave para entender su rápida inestabilidad.

Según los expertos, si el glaciar Thwaites llegara a colapsar por completo, el nivel medio del mar podría aumentar hasta 65 centímetros

Esto supone que pondría en riesgo a millones de personas que viven en zonas costeras de todo el mundo. Además, su desaparición podría desestabilizar otros glaciares cercanos, multiplicando el impacto. “El deshielo no es uniforme ni lento; está ocurriendo de manera desigual y acelerada en puntos críticos”, advierten los investigadores, que subrayan la urgencia de mejorar los modelos climáticos para anticipar escenarios futuros.

Esta misión científica se enmarca en los esfuerzos internacionales por comprender mejor los efectos del calentamiento global en los polos. Los datos obtenidos servirán para afinar las previsiones sobre el aumento del nivel del mar y reforzar los llamamientos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Antártida, una vez más, actúa como termómetro del planeta. Y lo que ocurre bajo su hielo podría marcar el futuro de las costas en las próximas décadas.