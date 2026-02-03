Desde hace 50 años, la NASA no realiza este tipo de viajes tripulados a la Luna

Además de las fugas de combustible, se encontraron otros factores que podrían poner en peligro a los tripulantes

La NASA ha pospuesto hasta marzo el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna después de más de 50 años, tras suspender el ensayo general de la cuenta atrás a falta de cinco minutos debido a la aparición de fugas recurrentes de combustible durante el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

"Con la conclusión del ensayo general hoy, dejamos atrás la ventana de lanzamiento de febrero y apuntamos a marzo como el lanzamiento más temprano posible de Artemis II", ha anunciado este martes el jefe de la NASA, Jared Isaacman, en un comentario publicado en X.

Jared Isaacman: "La seguridad es nuestra máxima prioridad"

Según ha explicado, durante el ensayo general los equipos han trabajado con una fuga de hidrógeno líquido en la interfaz de la etapa central durante el llenado de tanques, lo que requirió pausas para calentar el hardware y ajustar el flujo de propelente.

"Todos los tanques de la etapa central y de la etapa de propulsión criogénica provisional se llenaron con éxito, y los equipos realizaron una cuenta regresiva final de aproximadamente 5 minutos antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera las operaciones debido a un aumento en la tasa de fugas", ha detallado el responsable de la NASA.

Asimismo, Jared Isaacman ha matizado que otros factores han incluido "el trabajo prolongado de cierre de Orion, las interrupciones intermitentes del audio en tierra y los impactos del frío en algunas cámaras, junto con la demostración exitosa de los procedimientos actualizados de purga de cierre de Orion, para respaldar las operaciones seguras de la tripulación".

"Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad, para nuestros astronautas, nuestro personal, nuestros sistemas y el público. Como se mencionó anteriormente, solo lanzaremos cuando creamos estar preparados para emprender esta misión histórica", ha manifestado.

Recurrentes y asequibles misiones a la Luna

En este sentido, Jared Isaacman ha insistido en que "esto es solo el comienzo" y "marca el inicio de un programa Artemis que evolucionará para respaldar misiones repetidas y asequibles a la Luna, de acuerdo con la política espacial nacional" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Lograr que esta misión sea un éxito", según ha añadido, "significa regresar a la Luna para quedarse y un futuro para Artemis 100 y más allá". "Quiero agradecer al talentoso equipo de la NASA, junto con nuestra industria y socios internacionales, que trabajan incansablemente en este esfuerzo", ha subrayado.

De este modo, ha asegurado que el equipo revisará "a fondo" los datos, "solucionará cada problema" detectado, realizará las reparaciones necesarias y volverá a las pruebas. "Esperamos realizar un ensayo general adicional y luego centrarnos en la ventana de marzo. Seguiremos manteniendo informados al público y a los medios de comunicación a medida que avance la preparación", ha concluido.