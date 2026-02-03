Muere Aurora Sánchez, actriz de 'Ana y los siete', a los 66 años

El Teatro Lara se ha despedido de ella con un emotivo mensaje en el que han recordado su papel en La madre que me parió

Aurora Sánchez, la actriz que muchos conocerán como la cocinera de 'Ana y los siete', ha muerto a los 66 años. Así lo ha comunicado la Unión de Actores y Actrices a través de las redes sociales: "Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP". Todavía no se conocen las causas de su fallecimiento.

El Teatro Lara se ha despedido de la actriz con un emotivo mensaje en el que han recordado su papel en 'La madre que me parió'. "Hoy nos despedimos de Aurora Sánchez, una mujer a la que admiramos y queremos muchísimo. Gracias a su papel pudimos disfrutar de muchísimos momentos de felicidad a su lado. Nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos".

"Era una compañera adorable", asegura Silvia Marsó

Silvia Marsó, actriz con la que coincidió en la ficción de RTVE, también se ha pronunciado en su c: "Nuestra querida compañera Aurora Sánchez nos ha dejado. Estuvimos trabajando mucho tiempo en Ana y los 7 y era una compañera adorable. Lo siento mucho… En el grupo de WhatsApp de la serie estamos todos consternados. A los amigos y compañeros de la profesión, que estéis en Sevilla, podéis acercaros a las ocho al tanatorio de Tomares. Para darle el último adiós”.

Aurora tenía una gran trayectoria en el mundo del teatro, donde llegó a participar en obras clásicas como 'La casa de Bernarda Alba', 'La estrella de la noche o 'Yerma'. Aunque también apareció en películas como 'Bajo el mismo cielo', 'Maktub' o 'Mi otro John'.