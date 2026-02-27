Drones, robots y cámaras: las fuerzas de seguridad apuestan por las nuevas tecnologías

El Salón Internacional de la Seguridad (SICUR) acoge en el IFEMA de Madrid su vigesimoquinta edición con una clara apuesta por las nuevas tecnologías

Robots que bailan, obedecen y deciden: el experto Jon Hernández explica cómo avanza la inteligencia artificial y su futuro

Estos días se celebra en Madrid una importante feria del sector de la tecnología aplicada a la seguridad. Allí se presentan innovaciones aplicadas a todo tipo de ámbitos de la vida. Informa en el vídeo Susana Ramos.

No somos superhéroes, pero con tecnología podemos parecerlo. Un exoesqueleto para seguridad laboral, con el que parece que los brazos flotan. Es ideal para oficios como electricistas, pintores o albañiles que tienen que estar durante mucho tiempo con los brazos en alto.

"Esto lo que nos va a ayudar es a que cuando yo realizo un movimiento, por ejemplo, tengo que coger un peso. Voy a realizar ese esfuerzo de una manera correcta. Estamos ahora con temas de agricultura y ganadería, con residencias de personas mayores. Hay esos proyectos incluso para ocio, para hacer senderismo", cuenta Diego Arbea, técnico de exoesqueletos y robótica industrial de Biosafety.

Seguridad de altura. N más ni menos que hasta 32 metros se pueden subir con una escalera articulada de última generación que permite rescates en lugares antes inaccesibles. Un robot que ya utilizan los bomberos de Bizkaia.

"Robot contra incendios es una nueva tecnología. Evitamos poner a personas en riesgo, como quitar escombros, les va a permitir pasar", señala Paloma Peña, del departamento técnico de Iturri. Con cámara incorporada para ser los ojos y los oídos de un ser humano a distancia.